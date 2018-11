Andreas Netzkar erhält neuen Ehrenpreis der Ungarndeutschen

„Donau Isar Bayern“ heißt der neue Ehrenpreis der Ungarndeutschen in Bayern. Er ging an Andreas Netzkar aus Geretsried.

Geretsried – Große Ehre für Andreas Netzkar: Der Geretsrieder erhielt in der Hauptversammlung der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Bayern (LDU) für seine jahrzehntelangen Verdienste um das ungarndeutsche Volkstum den neu geschaffenen Ehrenpreis „Donau Isar Bayern“. Für den LDU-Landesvorsitzenden Georg Hodolitsch ist Andreas Netzkar sein Vorbild, wie er sagte, „immer noch der Fels in der neuen und alten Heimat“.

+ Andreas Netzkar war unter anderem 50 Jahre lang Erster Vorsitzender der Geretsrieder Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn gewesen. © Foto: privat Der Geehrte konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Ehrung teilnehmen. Ehefrau Anni und Tochter Erika Ferstl nahmen den „Fels“, ein künstlerisch bearbeiteter Stein aus der Isar, aus der Hand von Reinhold Mayer, Vorsitzender der Südostdeutschen Landsmannschaft, und Hodolitsch mit den besten Wünschen für eine baldige Genesung entgegen.

Mayer ging in seiner Laudatio auf Netzkars vielfältiges Engagement ein. Er sei Kümmerer bei der Eingliederung und zudem 50 Jahre lang Erster Vorsitzender der Geretsrieder Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn gewesen. „Außerdem war er der Vermittler bei der ersten Kontaktaufnahme zur ungarndeutschen Tanzgruppe Pusztavám beim Besuch 1982 in Geretsried, noch vor der Grenzöffnung durch Gyula Horn und Alois Mock bei St. Margarethen im Burgenland.“ Unter Netzkar habe sich ab 1989 die Freundschaft zwischen Pusztavám, Nickelsdorf und Geretsried entwickelt. Diesen Beitrag würdigte der frühere Bundespräsident Roman Herzog 1995 mit der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland. „Andreas Netzkar hat das alles geschafft, weil er seine starke Frau Anni an seiner Seite hatte. Deshalb gebührt auch ihr ein großes Dankeschön und unsere aufrichtige Anerkennung“, ergänzte Mayer.

Lesen Sie auch: So ist das Heimatbuch entstanden

Hodolitsch informierte die Mitglieder zudem über die mehr als 50 Termine, bei denen er als LDU-Chef die Ungarndeutschen heuer vertrat, darunter die Gedenkveranstaltung im Februar in Pusztavám zur Vertreibung vor 70 Jahren und der bundesweite Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung im Juni mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin.

Zum Ausklang und passend zur Ehrung zeigte Gerhard Aumüller alte, aufbereitete Videofilme von Hans Kindler vom ersten Treffen der Trachtengruppen in Nickelsdorf 1989, die Fahrt der ungarndeutschen Jugend- und Seniorentanzgruppe der Trachtengruppe aus Geretsried nach Chamalières 1993 und einen von Hodolitsch initiierten bayerischen Hoagart mit Sängerinnen und Sängern aus Gaißach, Bad Tölz und Münsing in Pusztavám 2016.