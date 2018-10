Geretsrieder appelliert an Wähler: Keine Stimme fürRechtspopulisten

Den Geretsrieder Wolfgang Nagel treibt die Sorge um, dass die Rechtspopulisten bei der kommenden Wahl starke Stimmenzuwächse erhalten. Er ruft die Wähler auf, nicht für Parteien mit nationalistischer Ausrichtung zu votieren.

Geretsried– Kurz vor der Landtagswahl bemühen sich die Parteien noch einmal mit allen Mitteln, Unentschlossene von sich zu überzeugen. Es sind aber nicht nur Politiker, die die restliche Zeit bis Sonntag, 14. Oktober, nutzen wollen. Wolfgang Nagel hat einen Aufruf gestartet, mit dem er an Geretsrieder Bürger appelliert, gerade angesichts der Stadtgeschichte keine Parteien mit nationalistischen Ausrichtungen zu wählen.





60 Männer und Frauen, laut Nagel überwiegend aus Geretsried, unterstützen Nagels Bestreben mit ihrer Unterschrift, darunter Altbürgermeisterin Cornelia Irmer, Pfarrer Georg Bücheler, Arno Bock, engagiert beim VdK, Stephan Heinle, Mirko Naumann und Margit Weißbach, bekannt durch den TuS, sowie der Kulturverein Isar Loisach (KIL).

„Wählen Sie keine Partei, die auf der Basis menschenverachtender Ideologien ein ,reinrassiges‘ deutsches Volk anstrebt und Menschen, die keine deutschen Wurzeln haben, als minderwertig diffamiert oder gar aus unserem Land treiben will“, heißt es in dem Aufruf. Geretsried sei nicht zuletzt aufgrund seiner Geschichte ein Vorbild für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. Es gelte, die Demokratie und den europäischen Gedanken zu stärken.

Wolfgang Nagel, Marketingmanager und ehrenamtlich im Kirchenvorstand aktiv, hatte mehrere Gründe für diese Initiative. Da wäre einmal das Ergebnis der Bundestagswahl: Mit 14,3 Prozent holte die AfD die meisten Stimmen im Landkreis in Geretsried. „Speziell in Geretsried mit der eigenen Geschichte kann man gar nicht AfD wählen“, findet Nagel. Zudem habe er das Gefühl, dass deutschlandweit Nationalismus und Diskriminierung zur Alltagssprache werden. Die AfD bezeichne sich selbst als Partei des Volkes, sei aber nicht in der Mehrheit. Die Mehrheit schweige. „Es ist an der Zeit, dass sich die bürgerliche Mitte zu Wort meldet“, so Nagel.

In dem „Aufruf an alle Geretsrieder zur anstehenden Landtagswahl in Bayern“ ist nicht direkt von der AfD die Rede. Auch werden keine bestimmten Parteien zur Wahl empfohlen. „Wir haben es bewusst offen gelassen“, erklärt der 62-Jährige. Eine Politik der Mitte, für europäischen Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung seien grundsätzliche Themen. „Ich hoffe, dass der Aufruf etwas bei denen bewirkt, die noch in ihrer Wahlentscheidung schwanken.“

sw

