Geretsrieder auf dem Mitteleuropatag

Von: Doris Schmid

Georg Hodolitsch und Sylvia Stiersdorfer. © Privat

Der Mitteleuropatag fand kürzlich in München statt. Mit dabei war mit Georg Hodolitsch ein Geretsrieder.

München/Geretsried – Kürzlich fand im Konferenzsaal des Bayerischen Landtags in München der Mitteleuropatag statt. Mit dabei war der Geretsrieder Georg Hodolitsch, Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn (LDU).

„Der Tag wurde von Sylvia Stierstorfer, Mitglied des bayerischen Landtags und Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, organisiert und war außergewöhnlich gut besucht“, teilt die LDU schriftlich mit. „Insbesondere auch von jungen Leuten.“

Referat mit Podiumsdiskussion

Prof. Andreas Weber referierte über die Deutschen im östlichen Europa in Geschichte und Gegenwart. Anschließend folgte eine Podiumsdiskussion mit den in München ansässigen Generalkonsuln aus Ungarn, Slowenien und der Tschechischen Republik. Besondere Bemühungen von Ungarn „für die verbliebenen Deutschen wurden anerkennend hervorgehoben“. Auch mit Vertretern verschiedener Landsmannschaften, die den Kontakt zu den Herkunftsländern ihrer Eltern und Großeltern erhalten oder neu gestalten, gab es eine Gesprächsrunde.

Als beeindruckend empfand die LDU das Grußwort von Vize-Landtags-Präsident Karl Freller. „Er betonte die freiheitliche Grundordnung der demokratischen EU-Länder und verwies auf die Fragilität der Staaten.“ Man müsse sich vor Augen führen, dass die Demokratie die einzige Staatsform sei, die sich legitim selbst abschaffen kann. Nur aktive Teilhabe könne das verhindern.

Prof. Dr. Ulf Brunnbauer stellte das Forschungsprojekt „Die Vertriebenen als integraler Bestandteils Bayerns“ des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg vor. „Es ist unbestritten, aber kaum dokumentiert, dass die Vertriebenen viel Know-how aus ihrer ehemaligen Heimat mitgebracht haben und dieses aus winzigen Anfängen in Bayern wiederbelebt haben.“ Brunnbauer erwähnte auch Aussagen der Heimatvertriebenen in einem Buch von Jakob Pfeil, einem sehr engagierten Mitstreiter im Geretsrieder Heimatmuseum. In seinem Heimatort gebe es zwei bedeutende Firmen, die aus solchen Anfängen entstanden sind und einen Großteil der Arbeitsplätze in der Industrie im Ort stellen und weiter wachsen.

