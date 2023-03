600 Geflüchtete in Geretsried - Bürgermeister: „Ein Ende ist nicht abzusehen“

Zuhause auf Zeit: In dieser Turnhalle an der Adalbert-Stifter-Straße sind derzeit Geflüchtete untergebracht. © sh/Archiv

Alle zwei Wochen kommen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen weitere Asylbewerber an. In Geretsried sind 600 Geflüchtete untergebracht. Wohnraum ist Mangelware.

Geretsried – 600 Geflüchtete leben aktuell in der Stadt Geretsried, davon sind 200 afghanische Ortskräfte. Dem Landkreis werden von der Regierung von Oberbayern alle 14 Tage 50 weitere Personen zugewiesen, die er verteilen muss. „Ein Ende ist nicht abzusehen“, sagte Bürgermeister Michael Müller am jüngsten CSU-Stammtisch im Gasthof Geiger. Dort machte er seinem Unmut darüber deutlich Luft.

Unterkünfte für Asylbewerber in Bad Tölz-Wolfratshausen reichen nicht aus

Weil die zur Verfügung gestellten Turnhallen in Bad Tölz, Wolfratshausen und Geretsried (Mittelschule) alle voll belegt seien, habe Landrat Josef Niedermaier die Bürgermeister der Gemeinden kürzlich in einer Videokonferenz „schwer ins Gebet“ genommen, ebenfalls Unterkünfte oder Flächen für den Bau von Unterkünften bereitzustellen, berichtete Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl, der an der Konferenz teilgenommen hatte. Es könne nicht angehen, dass allein die drei Städte Asylbewerber und Geflüchtete aufnehmen würden, so Meinl.

Bürgermeister Müller kritisierte die aktuelle Situation am Stammtisch seiner Partei: In Deutschland fehle der politische Wille, die Einwanderung zu stoppen. Weder der Grenzschutz noch die konsequente Abschiebung von Menschen ohne Chance auf eine Aufenthaltserlaubnis funktionierten. Die skandinavischen Länder, die während der ersten Flüchtlingswelle recht liberal gewesen seien, würden inzwischen strenger agieren. „Der überwiegende Teil derer, die jetzt ankommen, sind Wirtschaftsflüchtlinge“, sagte Müller. Das Problem seien die Schleuser, die sie auf professionelle Art ins Land brächten. Die Abschiebung gestalte sich schwierig. Meinl ergänzte, dass die Menschen aus Syrien meist schnell anerkannt würden und viele von ihnen Arbeit fänden. Auch die Menschen aus der Ukraine arbeiteten zum Teil oder gingen wieder zurück in ihre Heimat.

Anerkannte Asylbewerber finden in Geretsried keine Wohnung

Sorgen bereitet den beiden Bürgermeistern, dass anerkannte Asylbewerber keine Wohnung finden. Noch sei der Freistaat tolerant gegenüber den sogenannten „Fehlbelegern“, indem er sie in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen lasse. Diese Menschen besitzen einen Aufenthaltstitel und müssten sich eigentlich eine eigene Wohnung suchen. „Im Fall der Obdachlosigkeit müssen wir als Kommunen einspringen“, sagte Müller. Zumindest, so berichtete der Rathauschef, gebe es in Geretsried keine Kriminalität verursacht durch Asylbewerber. Die Polizei schreite nur etwa einmal im Monat wegen interner Spannungen in den Unterkünften ein. tal

