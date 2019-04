Geretsrieder CSU sorgt sich um 500 Arbeitsplätze

Am Sonntags-Stammtisch thematisiert die CSU die mögliche Abwanderung der Firma Bauer Kompressoren.

Geretsried –Besorgt äußerten sich Besucher des CSU-Stammtisches am Sonntag über die Aussagen der Firma Bauer Kompressoren.Wie berichtet will sich das Unternehmen „mit allen Mitteln“ gegen das geplante Wohngebiet auf dem ehemaligen Lorenz-Areal wehren und droht gar mit Abwanderung, sollte das Vorhaben auf dem Nachbargrundstück realisiert werden.

Der ehemalige FDP-Stadtrat Ernst Walko fragte am CSU-Stammtisch im Gasthof Geiger, was die Stadt zu tun gedenke, um den größten Arbeitgeber mit rund 500 Beschäftigten zu halten. Die Bauer Group hat angekündigt, „bis zur letzten Instanz“ zu klagen gegen das geplante neue Viertel mit 768 Wohnungen. Bauer befürchtet Konflikte wegen des Immissionsschutzes. „Will man 500 Arbeitsplätze und eine beachtliche Gewerbesteuersumme wirklich aufs Spiel setzen?“, fragte Walko die anwesenden CSU-Stadträte.

CSU-Orts- und Fraktionschef Ewald Kailberth zeigte sich zuversichtlich. So „durchgecheckt“ im Hinblick auf den Lärmschutz wie das Lorenz-Areal sei noch kein Baugebiet in Geretsried gewesen. Die Wohnungen – 30 Prozent Sozialwohnungen, 30 Prozent bezahlbare Mietwohnungen und 40 Prozent Eigentumswohnungen – würden dringend gebraucht. Wenn Bauer im Anschluss an die Genehmigung des Projekts durch das Landratsamt klage, habe man das „nicht in der Hand“. Die Stadt könne nur versuchen, alles zu unternehmen, damit Wohnen und Gewerbe an der Stelle möglich seien.

Besucher Joachim Heydasch warnte ebenfalls davor, das Unternehmen zu verlieren. Er erinnerte an große Firmen wie Siemens, Pfanni und Rodenstock, die ihre Standorte in München aufgelöst hätten wegen Wohnbebauung in der Nachbarschaft. Er glaube zudem, dass überwiegend Münchner auf dem Lorenz-Areal einziehen würden. Er selbst habe eine Wohnung in Geretsried vermietet. Die Interessenten seien zu 80 Prozent aus der Landeshauptstadt gekommen.

Nikolaus Sappl sagte, er könne verstehen, dass das Familienunternehmen Bauer so reagiere, nachdem ihm die Stadt anfangs zugesagt habe, dass das Gebiet an der Banater Straße Gewerbegebiet bleibe. Ursprünglich hatte der Eigentümer, die Firma Krämmel, auf der rund 4,2 Hektar großen Industriebrache einmal einen Baumarkt und weitere Geschäfte geplant. Mangels Interessenten beschloss der Stadtrat, das Gelände in ein Wohngebiet umzuwandeln.

Stadtrat Wolfgang Möckel brach ebenfalls eine Lanze für das Mega-Wohnprojekt. Es würden viele junge Familien nach Geretsried kommen, sagte er. Viele Unternehmen bräuchten zudem Fachkräfte, für die es aber zu wenige Wohnungen in der Gegend gebe. Mit den Folgen des Zuzugs habe sich der Stadtrat intensiv auf seiner jüngsten Klausur befasst, erklärte Ewald Kailberth. Im Flächennutzungsplan seien die Weichen für die entsprechende Infrastruktur gestellt worden. So brauche Geretsried beispielsweise eine dritte Grundschule. Kailberth: „Wir denken nicht nur zwei, drei Jahre voraus, sondern wesentlich weiter.“

tal

Lesen Sie auch: Lorenz-Areal: Im Sommer 2020 geht’s los