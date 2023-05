Mut und Hoffnung in Erzählcafé: Matthias Krohn sprach über seine Psychosen

Geretsried

Martin Krohn spricht im Erzählcafé über Psychosen und gab den Besuchern einen Einblick in das Erleben psychotischen Schübe und depressiver Phasen.

Geretsried – Geschichten hören, die im Alltag untergehen, aber das Leben von Menschen nachhaltig geprägt haben. Erfahrungen teilen, und das zu ganz unterschiedlichen Themen. Das ist im Erzählcafé möglich, das der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) in den Quartiertreffs regelmäßig unter dem Motto „Teilhabe für Alle“ veranstaltet.

Mut und Hoffnung in Erzählcafé: Matthias Krohn sprach über seine Psychose

Kürzlich sprachen eine Seniorin und ein Jugendlicher über ihre Erfahrungen zum Thema Flucht. Die 84-jährige Hildegard Schmidt wurde aus Ostpreußen vertrieben, der in Tansania geborene Faisal berichtete über seinen abenteuerlichen Weg nach Deutschland. Zuletzt war laut Mitteilung Matthias Krohn in Stein zu Gast. Krohn leidet an wiederkehrenden Psychosen.

Aus Sicht eines Betroffenen erzählte er ganz offen vom Erleben der psychotischen Schübe und depressiver Phasen. Er stellte dem Publikum auch sein Buch „Mehr Räume für Träume“ vor, das er zu diesem Thema verfasst hat. „Wie er mit seiner Erkrankung umgeht, hat den zahlreichen Besuchern Mut und Hoffnung gemacht“, schreibt das Quartiersmanagement des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit in der Pressemitteilung.

Aufruf: Wer interessante Themen und Geschichten hat, die er mit anderen teilen möchte, meldet sich per E-Mail an qm-stein@jugendarbeit-geretsried.de oder telefonisch unter 0 81 71/9 26 65 35.