Geretsrieder Festival PiPaPo: Das Programm

Nach dem Kulturherbst läuft in Geretsried nun das nächste kleine Festival: die PiPaPo-Kulturtage.

Geretsried – Einem Zufall ist es zu verdanken, dass es die Geretsrieder Kulturtage gibt. Wären sich die drei Malerinnen Kirsten Braun, Andrea Weber und Isabel Heß nicht über den Weg gelaufen und hätten über die Idee einer Kunstausstellung in einem etwas anderem, schrägerem Ambiente spintisiert, würde das „PiPaPo“ (Pinsel, Pauke Poesie) nicht existieren. Doch das Trio blieb am Ball, trug seine Gedanken Assunta Tammelleo vor – und die Hinterhalt-Wirtin war Feuer und Flamme.

Das war 2012. Heuer gehen die PiPaPo-Kulturtage des Kulturvereins Isar-Loisach (KIL) in ihre sechste Auflage. Seit Mittwoch bis zum 25. November läuft das bunte Festival mit Live-Musik, Kunstwerken sowie vielen Gelegenheiten zum Plaudern und Schlemmen. Das Motto heuer lautet: „Meine Heimat, Deine Heimat, unsere Heimat“.

„Wie jedes Jahr finden ausgewählte und hochkarätige Veranstaltungen in der Kulturbühne Hinterhalt in Gelting statt“, verspricht Mitorganisatorin Weber und zählt auf: „Volkstanz, großes Konzert, kabarettistische und musikalische Lesungen“. Sogar eine Weltpremiere feiert das PiPaPo unter dem Namen „Großes Kino“: Bernhard Zink, ein ehemaliger Musiklehrer am Geretsrieder Gymnasium, und Kammerchorsänger Patrick Laier präsentieren Klassiker der Stummfilmzeit live vertont mit einem extra dafür gegründeten Chor(siehe Interview).

Aufgrund des Begleitprogramms, das der KIL zum kürzlich zu Ende gegangenen Geretsrieder Kulturherbst beigesteuert hatte – darunter der Handwerkermarkt „Bunterkunst“ – „ist unser PiPaPo nicht ganz so umfangreich wie ansonsten seit 2012 gewohnt“, sagt Tammelleo. Das Festival habe man deshalb „PiPaPöchen“ genannt. Es beinhaltet folgende Shows:

Ballon-Show

An diesem Donnerstag, 22. November, präsentiert Comedian, Kabarettist und Zauberkünstler Tobi van Deisner seine außergewöhnliche Ballon-Show. Sie beginnt um 20 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro plus Gebühr, an der Abendkasse 17 Euro. Weitere Infos unter www.tobivandeisner.de/foto-ballon-projekt.

Real Bairisch

Unter dem Motto „Real Bairisch“ folgt am Freitag, 23. November, eine musikalische Lesung von und mit Wolfgang Ramadan. Motto: „Besser Gebrauchs-Lyrik als Lyrik, die keiner braucht.“ Einlass ab 19 Uhr, los geht’s um 20.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt’s für 14 Euro zuzüglich Gebühr, an der Abendkasse sind sie für 16 Euro zu haben.

Großes Kino

Am Samstag, 24. November, steigt die besagte Weltpremiere „Großes Kino“. Bernhard Zink und Chor spielen und singen live zu Stummfilmklassikern. Rein darf man in den Hinterhalt ab 19 Uhr, die Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr. Wer dabei sein will, muss im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro hinlegen.

Matinee

Für Sonntag, 25. November, bittet das Trio Nostalgie zu einer Matinee und bietet ein musikalisches Schatzkästchen, gefüllt mit Chansons von Sängern wie Georges Moustaki bis Reinhard Mey. Ein Buffet mit Leckereien, zahlbar vor Ort, ist aufgebaut. Einlass ab 10 Uhr. Der Eintritt ist frei, allerdings geht ein Hut herum.

„Da kloa Prinz“

Ebenfalls am Sonntag folgt eine Lesung mit Musik: „Da kloa Prinz“ – die bayerische Version des zauberhaften Märchens von Antoine de Saint-Exupéry mit Gerd Holzheimer (Lesung) und Monika Drasch (Musik). Diese Veranstaltung ist auch für Kinder ab zehn Jahre empfohlen, sie dürfen übrigens umsonst rein. Einlass ist ab 17 Uhr, die Lesung beginnt um 18 Uhr. Erwachsene zahlen im Vorverkauf acht Euro plus Gebühr und an der Abendkasse zehn Euro.

Kartenvorverkauf

Tickets gibt es im Vorverkauf bei Bücher Ulbrich und Sport Utzinger in Geretsried. Reservierungen per E-Mail an info@hinterhalt.de oder telefonisch unter 0 81 71/23 81 04.

peb

