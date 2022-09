Hallenbad im Check: Für Menschen mit Behinderung ist „noch Luft nach oben“

Von: Doris Schmid

Ab ins Becken: Dieser Lift ermöglicht Menschen mit Behinderungen einen barrierefreien Einstieg. © Hans Lippert

Das Geretsrieder Hallenbad ist seit einem Jahr in Betrieb. An einigen Stellen könnte noch nachgebessert werden, findet der Behindertenbeauftragte des Landkreises.

Geretsried – Seit einem Jahr ist das interkommunale Hallenbad in Betrieb. Rund 35 200 private Besucher wurden in dieser Zeit gezählt. Kürzlich nahm der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Ralph Seifert, die Schwimmhalle unter die Lupe. Der Rollstuhlfahrer überprüfte das Bad zusammen mit Sabine Lorenz, Integrationsbeauftragte des Geretsrieder Stadtrats, auf Barrierefreiheit. Dabei stellte der 53-Jährige fest: „Es ist noch Luft nach oben.“

Seinen Rundgang startete der Benediktbeurer im benachbarten Parkhaus. Dort konnte er seinen Pkw auf einem Behindertenparkplatz abstellen. „Europaweit ist es so, dass diese Parkplätze kostenfrei sind“, berichtet Seifert im Nachgang. Nicht in Geretsried. Dort müsse auch der behinderte Besucher des Bads eine Parkgebühr entrichten. Die Ausgangstür des Parkhauses in Richtung Hallenbad sei nicht elektrisch bedienbar. „Sie ist sehr schwergängig“, so Seifert. Laut Stadträtin Lorenz soll das aber nachgebessert werden.

Geretsrieder Hallenbad im Check: Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung „befriedigend“

Ralph Seifert ist Behindertenbeauftragter des Landkreises. © Archiv

Positiv fiel ihm der barrierefreie Aufgang zum Hallenbad auf. Dieser verfüge auch über eine rollstuhlgerechte Steigung. Aber: Es gibt nur einen für Fußgänger passenden Handlauf. „Für Rollstuhlfahrer ist das schlecht, wenn man sich da raufziehen muss.“ Sein Vorschlag: Die Stadt solle etwa auf Höhe des Rollstuhl-Greifreifens einen zweiten Handlauf anbringen. „Wunderbar“ seien die elektrischen Eingangstüren zum Bad, freut sich Seifert. Aber eine etwa zwei Zentimeter hohe Schwelle sei nicht markiert, kritisiert Seifert. „Da kann man die Uhr danach stellen, dass dort mal jemand stolpert und hinfällt“, befürchtet er. Mit einem Klebestreifen in einer Leuchtfarbe ließe sich dieser Missstand leicht beheben.

Viele Maßnahmen wären im Geretsrieder Hallenbad schnell und einfach umsetzbar

Im Umkleidebereich gibt es zwei Kabinen für Behinderte. Deren Größe sei gut, aber sie seien relativ dunkel. „In einer ist ein Wickeltisch“, sagt Seifert. Prinzipiell sei es löblich, dass daran gedacht wurde. Nur hätte sich Seifert dafür einen anderen Ort gewünscht. Für behinderte Menschen sei zum Umziehen eine Liege wichtig – und die fehle. Der Durchgangsbereich zur Schwimmhalle sei mit einer Dusche und einer Toilette ausgestattet. „Dieser Raum wäre prädestiniert, um dort eine Liege aufzustellen“, empfiehlt Seifert. „Und die Privatsphäre wäre auch gewahrt.“ An den Duschen und WCs hat Seifert nichts zu mäkeln. Aber der Notrufknopf sei schlecht erreichbar. „Wer am Boden liegt, kommt nicht hin.“

In der Schwimmhalle hat sich Seifert alle Becken angeschaut. Zwei Becken sind für behinderte Menschen mit einem elektrischen Lift erreichbar. „Für Rollstuhlfahrer ist es wichtig, dass sie sich reinsetzen und anlehnen können“, erklärt der Benediktbeurer. Die Stufen ins Wasser könnten allerdings besser gekennzeichnet sein, findet der 53-Jährige. „Das ist alles Edelstahl, ältere oder sehbehinderte Menschen könnten Probleme bekommen.“ Die Liegen in der Halle seien sehr tief – gerade ältere Menschen würden sich beim Aufstehen schwer tun. Seifert wünscht sich höhere Modelle, damit sich auch ein Rollstuhlfahrer ohne Hilfe umsetzen kann. Seifert: „Solche Details haben Planer nie auf dem Schirm, weil sie nicht nachfragen.“

Ziel soll ein selbstbestimmter und eigenständiger Besuch von Menschen mit Behinderung im Bad sein

Generell findet Seifert, dass die Bedürfnisse von sehbehinderten Menschen zu wenig berücksichtigt wurden. „Das Schwimmbad ist sehr schön mit seinen dunklen Platten. Aber es gibt keine kontrastreichen Markierungen. Man findet den Weg gar nicht.“ Deshalb regt er an, beispielsweise eine silberfarbene Wegführung von der Kasse in Richtung Umkleiden anzubringen. „Das ist nachträglich ganz leicht bewältigbar.“

Welche Note würde Seifert dem Schul- und Sportbad geben? „Befriedigend“, sagt Seifert. „Man kann mit relativ wenig Aufwand noch gut nachrüsten.“ Ziel sollte ein selbstbestimmter und eigenständiger Besuch des Bads sein. Seine Anregungen will der Behindertenbeauftragte der Stadt Geretsried in einem schriftlichen Bericht zukommen lassen.

