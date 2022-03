Friedensinitiative jeden Freitag am Karl-Lederer-Platz: Das steckt dahinter

Versammlung für den Frieden: Jeden Freitag ruft die Initiative „Friede – Freude – Füreinander“ am Karl-Lederer-Platz dazu auf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Frieden fängt bei jedem Einzelnen an“, sagt Martin Kern. Er ist Teil der Geretsrieder Initiative „Friede – Freude – Füreinander“, die sich freitags versammelt.

Geretsried – Singen, reden, schweigen für den Frieden: Dazu ruft die Initiative „Friede – Freude – Füreinander“ jeden Freitag um 17 Uhr auf dem Karl-Lederer-Platz auf. Dahinter stehen Anne Becker, Anne Gruber, Juliana Köhler, Roland Gruber, Stephanie Kern, Sibylle Bucher, Trixi Höfer, Roland Gruber und Martin Kern aus Geretsried und der nahen Umgebung. Die erste Kundgebung hatte Martin Kern Ende Februar spontan auf dem Geltinger Dorfplatz veranstaltet. Der 41-jährige Videoredakteur ist in Münsing aufgewachsen und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Gelting.

Herr Kern, wie sind Sie darauf gekommen, ein Zeichen für den Frieden setzen zu wollen?

Martin Kern: Kurz nach Kriegsbeginn habe ich im Fernsehen die Bilder aus der Ukraine gesehen und mich wie gelähmt gefühlt. Um nicht in Starre vor dem Fernseher sitzen bleiben zu müssen, habe ich Freunde und Bekannte auf dem Geltinger Dorfplatz zusammengetrommelt. Wir wollten ein Zeichen setzen dagegen, dass Krieg genutzt wird, um Probleme zu lösen.

Martin Kern, setzt sich in seiner Freizeit für Frieden ein. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Geretsrieder Initiative „Friede – Freude – Füreinander“: Jeden Freitag Versammlung am Karl-Lederer-Platz

Was ist dann passiert?

Martin Kern: Am nächsten Tag hat mich eine Freundin, Juliana Köhler, angeschrieben, ob wir so etwas nicht auch in Geretsried machen wollen. Also haben wir uns auf dem Karl-Lederer-Platz getroffen. Und so sind wir neun aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Lebenswelten zusammengekommen, die nun jeden Freitag zur Versammlung aufrufen. Wir finden, dass das Thema auch in kleineren Städten präsent sein muss, nicht nur in den großen, wo Tausende Menschen zusammenkommen.

Die Bilder aus der Ukraine veranlassen viele Menschen, Spenden zu sammeln und an die Grenze zu bringen. Warum haben Sie sich für diese symbolische Unterstützung entschieden?

Martin Kern: Das eine schließt das andere nicht aus. Aber manche Menschen können nicht spenden oder haben keinen Platz, um Flüchtlinge aufzunehmen. Indem wir mit anderen zusammenkommen, setzen wir ein positives Signal. Ich habe in ein, zwei Kommentaren gelesen, dass wir Putin nicht aufhalten, wenn wir Händchen halten. Das ist zynisch. Ist es besser, nichts zu machen? Wir können den Krieg nicht beenden, aber wir als Bevölkerung können der Politik zeigen, dass es uns nicht egal ist.

Friedensversammlung am Karl-Lederer-Platz: Zeit für Gespräche

Wie sind die ersten beiden Freitagsversammlungen aus Ihrer Sicht gelaufen?

Martin Kern: Es war eine sehr schöne und freie Atmosphäre. Ich denke, die Dringlichkeit der Situation ist ziemlich gut rübergekommen. Es sind Leute auf uns zugegangen, die uns unterstützen wollen. Zum Beispiel hat vergangenen Freitag Hans Gärtner Friedenslieder für uns gespielt. Es sind auch wertvolle Gespräche entstanden mit Menschen, die durch Zufall auf dem Karl-Lederer-Platz waren.

Welche zum Beispiel?

Martin Kern: Ein Herr mit osteuropäischem Akzent hat gesagt, wir müssten jeden Tag dastehen. Im Kopf geblieben ist mir auch ein Jugendlicher, der meinte, er fände es total scheiße, dass wir nicht mehr Waffen in die Ukraine liefern. Diese Meinung muss ich nicht teilen, aber ich fand den Austausch mit ihm wertvoll.

Zum Schluss: Was bedeutet Frieden für Sie?

Martin Kern: Dazu habe ich mir schon viele Gedanken gemacht, aber es ist schwer zu sagen. Für mich hat Frieden verschiedene Dimensionen. Es ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Für mich spielen auch Kinderschutz und -rechte eine wichtige Rolle. Frieden fängt in jeder Familie, bei jedem Einzelnen an. Jeder kann etwas beitragen. Egal, wie klein der Beitrag ist: Alles ist besser, als nichts zu tun und innerlich zu verbittern und in Angst zu erstarren.

Die Versammlung der Initiative „Friede – Freude – Füreinander“ findet immer freitags von 17 bis 18 Uhr auf dem Karl-Lederer-Platz statt. Jeder ist willkommen.

