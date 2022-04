Auch der Johannisplatz bekommt einen Quartierstreff

„Wir freuen uns auf Sie“: (v. li.) Anja Neyses, Natascha Siebert und Tini Schwarm vor dem neuen Quartierstreff am Johannisplatz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wie schon der Stadtteil Stein bekommt auch der Johannisplatz einen sogenannten Quartierstreff. Die Stadt hat die ehemalige Apotheke gemietet und komplett renoviert.

Geretsried – Der Parkettboden neu, die Wände geweißelt, ein paar Stühle und ein Tisch, die auf ihren Einsatz warten: Die Räume am Johannisplatz können schon bald – noch vor dem 14. Mai – genutzt werden. Ein lange gehegter Wunsch vieler Bewohner des Viertels geht damit in Erfüllung. Nach dem Stadtteil Stein bekommt auch der Johannisplatz einen Quartierstreff.

2010 wurde das Quartier mit Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ komplett umgekrempelt. Die Betonfläche inmitten der Wohnblöcke aus den 1970er-Jahren wich Grün. Sitzbänke und ein kleiner Brunnen wurden aufgestellt, die Kinder bekamen einen neuen Spielplatz. Die Autos hat man weitgehend verbannt, nur noch zum Be- und Entladen dürfen Anlieger auf den Platz fahren.

Treffpunkt für Senioren, aber auch für Familien

Was bisher fehlte, war ein Raum als Treffpunkt für die zahlreichen Senioren, die in der Siedlung leben, aber auch für die Familien mit Kindern, die mittlerweile zugezogen sind. „Wir freuen uns riesig, ab Mai hier ein Programm für alle anbieten zu können“, sagt Quartiersmanagerin Natascha Siebert.

Die Mitarbeiterin des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) betreut den Neuen Platz und den Johannisplatz im Auftrag der Stadt. Ihr zur Seite stehen aktuell Tini Schwarm und Praktikantin Anja Neyses. Zusammen mit dem Quartiersbeirat, bestehend aus einer Handvoll engagierter Anwohner, sorgen sie für ein gelingendes Miteinander am und rund um den Johannisplatz.

Gemeinnützige Vereine können die Räume nutzen

Denn „Soziale Stadt“ bedeutet nicht nur, dass die Kommunen mithilfe von staatlichen Zuschüssen Begegnungsplätze schaffen, sondern auch, dass sie den Bürgern Fachleute, meist Sozialpädagogen, zur Seite stellen, die die Begegnung fördern und begleiten. Im neuen Quartierstreff sollen künftig täglich zwischen 10 und 18 Uhr Familiencafés, Spielenachmittage, Bastelaktionen, Ausstellungen und Vorträge unter Leitung des TVJA stattfinden. Auch gibt es bereits externe Interessenten, die Yoga, Demenzgruppen und anderes anbieten wollen.

Gemeinnützige Vereine sollen die Räume kostenlos nutzen dürfen, die Bewohner sollen sie für Kindergeburtstage und andere Feiern mieten können. „Ganz vieles ist möglich“, sagt Natascha Siebert. Sie selbst will regelmäßig offene Sprechstunden abhalten. Die Quartiersbeiräte brachten in ihrer jüngsten Sitzung weitere Ideen ein. So könnte ein öffentlicher Bücherschrank vor dem Treff stehen. Ein paar Gartenmöbel zum Draußensitzen könnten ebenfalls angeschafft werden.

Gleichzeitig tut sich auf dem gesamten Johannisplatz einiges. Wie Natascha Siebert in der Beiratssitzung berichtete, kommt im Juni die versprochene Tischtennisplatte. Zwei neue Bänke mit Tischen gibt es bereits auf der Wiese zwischen Quartierstreff und Kinderschaukel, eine weitere könnte folgen. Zusammen mit der Johanniter-Kindertagesstätte will der Beirat Tröge mit Kräutern, Obst und Gemüse quer über den Platz verteilen. Die Kinder wollen die Pflanzen regelmäßig gießen. Ernten dürfen alle, die Lust dazu haben.

Am kommenden Ostersonntag, 17. April, besucht der Osterhase zwischen 12 und 14 Uhr den Johannisplatz und versteckt Süßigkeiten und gefärbte Bio-Eier, die Toni Lautenbacher aus Benediktbeuern gespendet hat. Am 16. September lädt der TVJA zum Stadtteilfest mit Flohmarkt ein. An Weihnachten wollen die Verantwortlichen erstmals einen Christbaum aufstellen und eventuell einen Mini-Adventsmarkt veranstalten. Tanja Lühr

