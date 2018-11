Geretsrieder Jugendzentrum feiert mit ehemaligen Besuchern 35. Geburtstag 

Seit über drei Jahrzehnten zieht es die Geretsrieder Teenager in den Saftladen. Die Jugend von einst war zur Jubiläumsfeier eingeladen - und schwelgte in Erinnerungen.

Geretsried – 1983 eröffnete in den Räumen der ehemaligen Adalbert-Stifter-Schule ein Treffpunkt für Jugendliche. Auch über drei Jahrzehnte später hat er nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Dies zeigte sich bei der 35-Jahr-Feier, bei der das Durchschnittsalter der Besucher allerdings deutlich höher war als an anderen Tagen. Elisabeth Schmid, die sich seit fast 35 Jahren als Sozialpädagogin im Saftladen engagiert, hatte die Jugendlichen von einst zu einer Geburtstagsparty eingeladen.

„Das war gar nicht so einfach, die entsprechenden Adressen herauszufinden“, gestand die Iffeldorferin. Geholfen hat ihr das Netzwerk von Thomas Gärtner, der den Gästen an diesem Abend zudem Chili con Carne servierte. „Ich bin schon als 13-Jähriger oft hier gewesen“, erinnert sich der mittlerweile 45-Jährige. Dabei gab es für ihn neben vielen schönen Erlebnissen auch Rückschläge. „Als ich an einem Nachmittag einmal die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernahm, hat mich ein etwas älteres Mädchen einfach rausgeschmissen. Der sah ich wohl noch zu kindlich aus“, erzählte Gärtner.

Fast ausschließlich schöne Momente erlebte Robert Träger, der schon in den 1980er Jahren viele Disco- und Billardabende mitorganisierte. „So viel hat sich bis heute gar nicht verändert, vielleicht haben die Jugendlichen mittlerweile sogar noch etwas mehr Mitspracherechte“, erklärte der 58-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Geblieben ist bis heute das strikte Alkoholverbot, das sich nach Trägers Ansicht bewährt hat. „Manchmal gab es Leute, die sind mit Flachmännern hierhergekommen und haben sich den Schnaps heimlich in die Cola geschüttet“, so Träger. Wer erwischt wurde, bekam Hausverbot. Ähnlich rigoros verfuhr man mit Kleindealern, die vor dem Gebäude Drogen absetzen wollten. „So ist uns viel Ärger erspart geblieben“, ist sich der Geretsrieder sicher.

So war und ist das Jugendzentrum entgegen der Vorurteile mancher Eltern eher eine Schutzzone für ihre Kinder, die dort ihre Freizeit ohne schädliche Einflüsse gestalten können. Bei der Geburtstagsparty betrachteten die ehemaligen Besucher die vielen Fotos aus dreieinhalb Jahrzehnten Saftladen. Selbstbewusstsein tankten einige Jugendliche vor allem bei den regelmäßig stattfindenden Kicker-Turnieren. „Ich habe als 15- und 16-Jähriger zwei Wettbewerbe gewonnen: Das war damals das Höchste für mich“, schwärmte der heute 43-jährige Holger Grun.

Lesen Sie auch: CSU Geretsried „steht hinter dem kostenlosen Stadtbus“

Dass Jugendzentrumsleiter Christian Lotz an diesem nostalgischen Abend bewusst auf Reden beziehungsweise Bildvorträge verzichtete, nahm ihm keiner der rund 40 Gäste übel. Nur Elisabeth Schmid war am Ende etwas wehmütig. Am 1. April 2019 tritt die „gute Seele“ des Saftladens ihren Ruhestand an. „Ich hatte hier so viele schöne Erlebnisse, von dem ich keines missen möchte“, sagte sie gerührt.

ph