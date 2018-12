Geretsrieder Kultur- und Naturlehrpfad wir eine größere Sache als gedacht

Geschichte, Geologie, Biologie und Kultur soll man in Geretsried auf dem Kultur- und Naturlehrpfad erleben können. Der Rundweg sollte längst fertig sein - ist aber zu einem großen Projekt geworden.

Geretsried – Die Idee stammt aus dem Leitbildprozess und ist reizvoll: Auf einem über 40 Kilometer langen Rundweg durch Geretsried können Einheimische wie Besucher Geschichte, Geologie, Biologie und Kultur erleben. Im kommenden Jahr will die Stadt diesem Projekt Leben einhauchen – und es in ein großes Ganzes integrieren.

Eigentlich wollte die Stadt das Projekt Kultur- und Naturlehrpfad in diesem Jahr angreifen. „Wir waren tatsächlich soweit, dass wir sechs Positionen vorbereitet haben“, sagt Ute Raach, die Geschäftsführende Beamtin im Rathaus, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben auch begonnen, eine App zu gestalten.“ Aber bei einer Begehung merkte die Kommune schnell: „Wir haben an fast jeder Kreuzung eine Vielfalt an Schildern.“

Denn im Stadtgebiet gibt es bereits einige Wege und Pfade, wie den Weg der Geschichte Nord und Süd, den Bewegungsparcours und die Nordic-Walking-Strecken. Auch ein Fernwanderweg führt durch Geretsried. Nicht zu vergessen die vielen Fuß- und Radwege. „Wir wollen den Natur- und Kulturlehrpfad optimal einbinden und nicht das zehnte Schild aufhängen“, sagt Raach. Deshalb habe man beschlossen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Dabei nimmt es die Stadt sehr genau. Jede Parkbank und jeder Hundekotbeutelspender soll erfasst werden. „Das ist eine Riesenaufgabe“, räumt die Geschäftsleiterin ein. „Und dafür geben wir uns auch noch Zeit.“ Ziel sei ein „vernünftiges und ansprechendes“ Wegeleitsystem aus einem Guss, wie es das auch in anderen Städten gebe.

Raach schätzt, dass alle erforderlichen Daten in zwei bis drei Monaten in das Geoinformationssystem (GIS) eingepflegt sind. Dann soll auch klar sein, mit welchen Kosten so ein umfassendes Projekt verbunden sein könnte. Apropos Kosten: Schon 2017 suchte die Stadt nach Fördertöpfen, die für das Projekt Kultur- und Naturlehrpfad angezapft werden können. „Das haben wir zwischenzeitlich auf Eis gelegt“, sagt Raach. Der Pfad sei nun Teil eines viel größeren Projekts und soll die Stadt touristisch attraktiver machen. Das bedeutete auch, dass andere Fördertöpfe in Frage kommen.

Sobald die Bestandsaufnahme abgeschlossen ist, will sich die Stadt Angebote geben lassen – „von der Konzeption bis zur Erstellung“, kündigt die Rathausmitarbeiterin an. Dann soll der Kultur- und Naturlehrpfad im zuständigen Fachausschuss des Stadtrats vorgestellt werden.

nej

Über den Kultur- und Naturlehrpfad

Der Kultur- und Naturlehrpfad soll 40 Kilometer lang sein und mit dem Bewegungsparcours und einer Nordic-Walking-Strecke verschmelzen. Es wird Tafeln geben, auf denen eine Beschreibung sowie ein QR-Code stehen. Ergänzend dazu ist eine App für das Smartphone geplant, in der jede Station audio-visuell aufbereitet ist. Allein 20 solcher Tafeln, die entlang der Isar stehen sollen, hat sich die Leitbildgruppe, in der sich zwischen 10 und 15 Bürger sowie Mitglieder des Arbeitskreises Historisches Geretsried engagieren, einfallen lassen und inhaltlich vorbereitet. Sechs davon hat die Gruppe ausgewählt, die für den Anfang aufgestellt werden sollen. Am Eisstadion beginnend werden sich Ausflügler Richtung Norden mit Themen wie der Urzeit, dem Isarhochufer oder der Pionierpflanze beschäftigen können. Von dort wird der Pfad modular erweitert.