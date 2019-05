Geretsrieder Masskrug-Werfer: Das sagt der Polizeipräsident zum Gerichtsurteil

Ein 19-jähriger Geretsrieder hat einen Polizeibeamten schwer verletzt. Nun fällte das Landgericht München das Urteil - so steht Polizeipräsident Robert Kopp dazu.

Geretsried - Der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Robert Kopp, begrüßt das Urteil gegen den 19-jährigen Geretsrieder, der im Juni vergangenen Jahres am Rande der Sonnwendfeier der Egerländer Gmoi einen Bierkrug nach einem Polizisten geworfen hatte. Der Krug traf den Beamten, der Mann war eine Woche dienstunfähig. Die Staatsanwaltschaft hielt dem griechischstämmigen Täter versuchten Totschlag vor, die 1. Jugendkammer des Landgerichts München II verurteilte ihn zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung.

+ Robert Kopp, Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim. © Foto: Polizei/Archiv

19-Jähriger aus Geresried verurteilt: Für Kopp ein deutliches Signal der Justiz

Für Polizeipräsident Kopp ist dieses Urteil ein deutliche Signal der Justiz in Zusammenhang mit der Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte. „Ich habe bereits nach der brutalen Tatausführung meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass ich auf eine deutliche Bestrafung des Täters durch die Justiz hoffe, um Polizeibeamte besser vor solchen Gewaltausbrüchen zu schützen“, erklärte Kopp am Sonntag. Die hohe Gefängnisstrafe würde deutlich machen, dass der Rechtsstaat mit Entschlossenheit und Konsequenz auf Gewalttaten gegen Polizeibeamte reagiere. Aggression und tätliche Angriffe gegen Einsatz- und Rettungskräfte „sind und müssen in unserer Gesellschaft ein ,No-Go‘ sein“.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd kam es laut Kopp 2018 zu einem „historischen Höchststand“ mit 705 Delikten, bei denen Polizeibeamte einem hohen Aggressions- und Gewaltpotenzial ausgesetzt waren. Diese Negativentwicklung setzt sich nach seinen Worten im laufenden Jahr fort.

Einmal im Jahr treffen sich Vertreter der Polizei sowie der Kommunen Geretsried, Dietramszell und Königsdorf, um sich über die Sicherheitslage auszutauschen. Beim diesjährigen Treffen meldete die Polizei einen leichten Anstieg von Straftaten.

cce