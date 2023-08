„Geretsrieder müssten nur zugreifen“: Bildhauer Henselmann will seine Werke in der Stadt aufstellen

Von: Peter Herrmann

Wünscht sich eine Aufstellung seiner Exponate auf öffentlichen Plätzen: der Künstler Josef Alexander Henselmann (li.). © ph

Der Bildhauer Josef Henselmann stellt derzeit in der Galerie an der Elbestraße aus. Bei einer Sonderführung erklärte er, warum viele seiner Werke eine Bereicherung auf Geretsrieder Plätzen sein können.

Geretsried – Seit Ende Juni ist in der Galerie an der Elbestraße die Ausstellung „Skulpturen der Kulturen“ zu sehen. In einer gut besuchten Sonderführung erläuterte der international renommierte Künstler Josef Alexander Henselmann, warum viele seiner Werke auch eine Bereicherung auf Geretsrieder Plätzen sein können.

Plastiken in Fotomontagen des Karl-Lederer-Platzes eingesetzt

Wie in unserer Zeitung berichtet, sind in den Räumen und Gängen der Galerie rund 120 Exponate ausgestellt. Neben Gemälden, die mit Acryl-, Tusche- und Mischtechnik entstanden sind, gibt es auch Plastiken aus Bronze, Eisen, Messing und Holz zu sehen. Einige davon hat Henselmann in Fotomontagen vor dem Hintergrund des Karl-Lederer-Platzes, des Rathauses oder der benachbarten Tiefgarageneinfahrt eingesetzt. Sie fügten sich so passend in die verschiedenen Gebäude-Ensembles ein, dass einige der auswärtigen Führungsteilnehmer vermuteten, die Skulpturen würden tatsächlich dort stehen.

Henselmann: „Geretsrieder müssten nur zugreifen“

„Das wäre schön, ist aber noch nicht so“, fühlte sich Henselmann geschmeichelt. Der gebürtige Münchner hat sich mit Bürgermeister Michael Müller bereits über die Realisierung eines Skulpturenwegs in der Neuen Mitte unterhalten. „Die Geretsrieder müssten nur zugreifen: Es ist alles da“, wünscht sich Henselmann.

Müller signalisierte zwar Interesse, gab auf Nachfrage unserer Zeitung aber auch zu bedenken, dass das Projekt an den hohen Kosten scheitern könnte. Denn die Erstellung einer Bronzeskulptur ist aufwendig und teuer. „Es muss erst in Ton, Gips, Wachs und dann in Bronze modelliert werden“, beschrieb Henselmann die vier Arbeitsschritte.

Allein der lebensgroße Esel, der im hinteren Teil der Galerie steht, kostet 35 000 Euro. „Leider sind die Materialkosten in den letzten Jahren enorm gestiegen“, bedauert der Bildhauer.

Skulpturen sind noch bis 22. September in der Galerie an der Elbestraße zu sehen

Die Option, eine seiner Skulpturen in Niedriglohnländern wie Tschechien oder auf den Philippinen gießen zu lassen, kommt für Henselmann nicht infrage. „Da wird manchmal Material aus alten Computern verarbeitet, das dann seltsam zu glänzen beginnt“, sagte er kopfschüttelnd. So sind es oft reiche Unternehmen wie die österreichische Swarovski AG, die beispielsweise die Skulptur des Ochsen „Simmerl“ in Auftrag gab. „Das Tier lief einst Rennen und landete dann auf einem Gnadenhof“, erzählte Henselmann.

Gut verkauft haben sich auch seine Meerjungfrauen, die auf der Mittelmeerinsel Zypern zum Bestseller wurden. Wer nicht darauf warten will, bis Henselmanns Skulpturen im Stadtzentrum zu sehen sind, sollte in den nächsten Wochen noch einen Abstecher zur Galerie an der Elbestraße machen.

Info: Die Ausstellung „Skulpturen der Kulturen“ kann bis zur Finissage am Freitag, 22. September (15 Uhr), jeden Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Besucher werden gebeten, zuvor im benachbarten Kulturamt an der Elbestraße 25B zu klingeln.

