Geretsrieder Musikschule erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Von: Susanne Weiß

Durften im Stadtrat auftreten: (v. li.) Sarah Gaviota León Noriega, Tamina Schwenger, Rosa Hermann, Lehrkraft Melanie Maennl, Marlene Prokscha, Anita Kubeckis, musikalisch-pädagogische Leiterin Sabine Beyer, Valentina Alondra León Noriega, Mia Deschinger und Sofia Kodeda. Auf dem Foto fehlt Caspar Pfannschmidt. © Foto: Sabine Hermsdorf-Hiss

Sieben Musikschülerinnen zeigten dem Stadtrat, dass sie zurecht erfolgreich am Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ teilgenommen haben.

Geretsried – Bürgermeister Michael Müller bezeichnete die Gäste im großen Sitzungssaal des Rathauses als „die Zukunft der Stadt“. Es sei toll, zu sehen, was dabei herauskomme, wenn die Kommune Geld in die Kultur steckt. „Wir treffen bei unserer Stadtratsarbeit meist den richtigen Ton, aber es klingt nicht so melodisch wir Ihr Auftritt“, scherzte er. Gemeinsam mit dem Dritten Bürgermeister Gerhard Meinl gratulierte er zum Erfolg bei „Jugend musiziert“. Meinl, der dem Wettbewerb als Mitglied des Deutschen Musikrats beiwohnt, wünschte den fleißigen Nachwuchskünstlern weiterhin viel Freude am Musizieren. Sabrina Schwenger, kaufmännische Leiterin der Musikschule, dankte dem Stadtrat „herzlich für die Unterstützung“ und lud zum Musical der Einrichtung ein, das am 7. Mai in der Aula des Gymnasiums uraufgeführt wird. Auch daran seien die erfolgreichen Musikerinnen beteiligt.

Über den Landeswettbewerb zum Wettbewerb auf Bundesebene

Am Klavier trat Anita Kubeckis beim Regionalentscheid in Grünwald an und erreichte den ersten Platz. Das schafften auch die Solosängerinnen in ihren jeweiligen Altersgruppen: Rosa Hermann, Mia Deschinger, Valentina Alondra León Noriega, Sarah Gaviota León Noriega und Sofia Kodeda. Marlene Prokscha belegte in der Kategorie den zweiten Platz. Beim Landeswettbewerb in Passau machte Sofia Kodeda den ersten, Valentina Alondra León Noriega den dritten Platz. Kodeda sang sich dort auf die nächste Stufe, die Bundesebene.

Bei der freiwilligen Leistungsprüfung der Verbands-Musikschulen zeigten zwei Musikschüler aus Geretsried ihr Können. Tamina Schwenger bestand die D2-Prüfung an der Querflöte und Caspar Pfannschmidt die D3-Prüfung am Cello.

sw

