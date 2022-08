Geretsrieder Musikschule verabschiedet sich mit Konzert in die Sommerpause

Die „Gitarrinos“ spielten beim musikalischen Spaziergang der Musikschule Geretsried auf. © musikschule

Ein sommerliches Open-Air-Konzert rund um die Musikschule lockt zahlreiche Zuhörer an.

Geretsried – Zum musikalischen Spaziergang im Grünen lud kurz vor Ferienbeginn die Musikschule Geretsried ein. Die beiden Schulleiterinnen Sabine Beyer und Sabrina Schwenger hatten für die fast 150 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ein Open-Air-Konzert mit besonderen Rahmen organisiert. Über 500 Gäste kamen, um gemütlich rund um das Schulgebäude zu spazieren und sich dort vom vielseitigen Angebot der Musikschule zu überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zahlreiche Ensembles treten auf

Fast ausschließlich Ensembles traten beim Sommerkonzert auf. Mit dabei waren die jüngsten Schüler, gerade einmal drei Jahre alt, und die ältesten mit über 60 Jahren. Ebenfalls vertreten die Minis der Musikalischen Früherziehung, die mit ihrer Lehrerin Christa Vogel den „Hampelmann“ sangen, spielten und tanzten. Auch verschiedene Kooperationsprojekte der Musikschule hatten die Chance, sich zu präsentieren, darunter die Gitarrenklasse an der Realschule sowie die Singklassen und das Instrumentenkarussell der beiden Geretsrieder Grundschulen. Die „Gitarrinos“ (Leitung Susanne Krippner), das Akkordeon-Ensemble „Akkordissimo“ (Leitung Anja Awiszus), die „Flötenschlümpfe“ (Leitung Sanne Vos) und die Celli „Mini-Deep-Strings“ (Leitung Claudia Weiss) zeigten, wie weit man mit Fleiß und Begeisterung kommen kann. An lauschigen Plätzen unter Bäumen und auf der grünen Wiese begeisterten sie ihr Publikum. Dazu gab es auch noch Trompeten- und Hornklänge sowie Hackbrett mit Gitarre (Lehrkräfte Gerd Fink, Barbara Kleinschmidt und Veronika Schulz).

Im Pausenhof war dann genug Platz für das große Starnberger-See-Orchester mit rund 50 Mitgliedern, das unter anderem den Song „Together“ unter Leitung von Sabine Beyer spielte. „Auch wir haben uns damit heuer an der Initiative des European Day of Music in School beteiligt“, erklärte sie. Wie Sabrina Schwenger ergänzte, war der Song bei der diesjährigen Musizierfreizeit am Starnberger See in nur zwei Tagen einstudiert worden.

Zum Abschluss rockten die Erwachsenenensembles „Playtime“ (Leitung Martin Ruppenstein) und die Ü-30-Band (Leitung Tobi Weber) die Bühne. „Der wunderbare, musikalische Sommerabend nahm mit Pop- und Rockmusik ein perfektes Ende“, heißt es in der Mitteilung, „und die Musikschule Geretsried verabschiedet sich damit in die Sommerpause.“

red

