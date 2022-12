Geretsrieder Petruskirche: Parkplatz bleibt noch bis Ende April

Von: Susanne Weiß

Ein Provisorium ist der Parkplatz an der Petruskirche. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ende 2019 hat die Stadt Geretsried die Wiese vor der Petruskirche zum Parkplatz umfunktioniert. Bis zum 30. April kann dort noch geparkt werden.

Geretsried – Das Grün musste Asphalt und Rasengittersteinen weichen. Die Stadt hatte die Fläche von der evangelischen Kirchengemeinde gepachtet, um während der Bauphase an der Egerlandstraße Ersatzparkplätze bereitstellen zu können. Durch die Bauarbeiten an der Egerlandstraße waren Stellflächen weggefallen.

Arbeiten an der Egerlandstraße noch nicht abgeschlossen

Eigentlich wäre der Vertrag im Herbst ausgelaufen. „Wir haben ihn bis 30. April 2023 verlängert“, teilte Ute Raach, Geschäftsleiterin im Rathaus, in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats mit. Die Entscheidung darüber sei in nicht öffentlicher Sitzung getroffen worden. Grund für die Pachtverlängerung sei, dass die Arbeiten an der Egerlandstraße noch nicht abgeschlossen sind, ergänzte Bürgermeister Michael Müller.

Wie berichtet läuft derzeit die Wiederherstellung der Oberfläche. Die Straße ist weiterhin gesperrt. Auch die öffentliche Tiefgarage, die die Baugenossenschaft im Zuge ihres neuen Wohn- und Geschäftshauses BGZ2 errichtet, ist noch nicht nutzbar. „Der Eröffnungstermin ist Sache des Bauherrn“, so der Rathauschef. Für die Stadt sei wichtig, dass „keine Lücken beim Parken entstehen“. Die Ersatzstellflächen an der Petruskirche können Autofahrer noch bis Ende April nutzen.

sw

