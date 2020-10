Geretsrieder Pflegezentrale Wagner gründet Palliativteam

Die Pflege von todkranken Patienten zu Hause war bislang auf Palliativmedizin spezialisierten Teams vorbehalten. Nun bietet auch die Pflegezentrale Wagner in Geretsried einen solchen Service an - als erste in Bayern.

Geretsried – Die Menschen werden immer älter. Mit dieser Entwicklung einhergeht die zunehmende Bedeutung der Palliativmedizin und -betreuung. Leider ist es nicht jedem vergönnt, die letzte Wegstrecke ohne Krankheit, Schmerzen und Ängste zu gehen.

Genau diese Thematik sprach Melanie Steffek ihren künftigen Chefs gegenüber an, als sie sich im vergangenen Jahr um den Job als stellvertretende Pflegedienstleiterin in der Geretsrieder Pflegezentrale Wagner bewarb. Der studierten Pflegewissenschaftlerin „war wichtig, dass ich in diesem Bereich etwas auf die Beine stellen kann“. Als der Gesetzgeber in diesem Frühjahr die Richtlinien für die häusliche Pflege von Sterbenden änderte, wurde aus dieser Idee ein Schuh. „Damit ist die häusliche Palliativbetreuung bei den Kassen nämlich abrechnungsfähig“, sagt Steffek. Die 27-Jährige und die Geschäftsleitung machten sich sofort an den Aufbau dieses Services, der sogenannten allgemeinen ambulanten Palliativversorgung. Seit Kurzem nun steht ein Team bereit, nach Angaben Steffeks das erste eines privat geführten Pflegedienstes in Bayern. Und es betreut auch schon seinen ersten Patienten.

Zwei Fachkräfte, Anna Kastenmüller und Pamela Menzel, arbeiten bei Wagner in Vollzeit in der Betreuung von Palliativpatienten. Steffek, die neben ihrem Studium eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin absolviert hat, steht „im Bedarfsfall als Springerin“ bereit. Dass sie neben ihren eigentlichen Aufgaben gelegentlich aushelfen muss, ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn „der Bedarf ist groß“. Erste Interessenten hatten sich bereits im Sommer gemeldet, längst sind es weit über 100. Das Einzugsgebiet Wagners umfasst aktuell Geretsried, Wolfratshausen, Königsdorf, Münsing, Eurasburg und Dietramszell. Für eine Betreuung in anderen Orten muss man anfragen.

Bislang hatten ambulant ausschließlich auf Palliativmedizin spezialisierte Teams die häusliche Versorgung von Patienten übernommen. Doch deren personelle und zeitliche Kapazitäten sind beschränkt. Allenfalls ein Drittel der Fälle konnten sie bearbeiten. Kastenmüller und Menzel, die beide die ein Jahr umfassende Weiterbildung auf dem Gebiet der Palliativ Care durchlaufen haben, können sich bei Bedarf bis zu drei Stunden täglich für den einzelnen Patienten Zeit nehmen, das lässt sich mit der Kasse abrechnen. So viel sei aber meist gar nicht nötig, sagt Steffek, „ist der Patient stabil, genügt in der Regel eine Stunde“.

Kern der häuslichen Betreuung ist die Symptomkontrolle. Hat der Patient Schmerzen? Ist ihm übel? Plagen ihn Ängste? „Das fragen wir ab“, erklärt Steffek. Dabei lege man „größten Wert auf die Selbsteinschätzung der Patienten“. Gemeinsam mit dem Hausarzt würden zu treffende Maßnahmen besprochen wie die Verabreichung eines Medikaments. In der Krisenintervention sind die Pflegerinnen ebenfalls geschult. So lässt sich in vielen Fällen vermeiden, dass der Notarzt verständigt oder der Patient gar aus der vertrauten Umgebung herausgerissen und in eine Klinik eingewiesen werden muss.

Die häusliche Sterbebegleitung umfasst aber noch mehr, so die tägliche Grundpflege, das (beruhigende) Gespräch – auch mit den betroffenen Angehörigen – sowie Behandlungsformen wie Wickel, Massagen und Aromatherapien. Das Wagnersche Palliativteam arbeitet außerdem eng mit Physio-, Psycho- und Atemtherapeuten, Seelsorgern und dem Hospizverein Bad Tölz-Wolfratshausen zusammen, um den Patienten ganzheitlich versorgen zu können. Ein spezialisiertes Palliativteam sei in den meisten Fällen nicht erforderlich, könne man jedoch vermitteln, falls nötig, sagt die stellvertretende Pflegedienstleiterin.

Und was ist, sollte das derzeit zweieinhalbköpfige Team den Anfragen bald nicht mehr nachkommen können? Steffek macht sich darüber keine großen Sorgen. Sie hat festgestellt, dass die Betreuung von Palliativpatienten „erstaunlich viele junge Leute interessiert, obwohl es dabei um schwere Themen wie Krankheit und Tod geht“. Hier Nachwuchs zu generieren, scheint also einfacher zu sein als in anderen Bereichen der Pflege.

Info

Der Pflegedienst Wagner in Geretsried ist telefonisch unter der Nummer 0 81 71/90 81 90 und per E-Mail (aapv@pflegezentrale.org) erreichbar.

