Geretsrieder Radlwerkstatt blieb lange zu - jetzt kann sie wieder öffnen

Hilfe zur Selbsthilfe erhalten Radfahrer wieder ab Mittwoch, 4. April, in dem Gebäude neben dem Jugendzentrum Saftladen. Ab dann ist die Radlwerkstatt immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Geretsried –Wie berichtet musste Kurt Schäfer seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz aus gesundheitlichen Gründen im Jahr 2016 beenden. Lange wurde ein Nachfolger für den passionierten Handwerker gesucht, jetzt haben sich gleich zwei gefunden, wie der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit mitteilt.

Hartwig Siebold (73) und Lars Schneider (39) stehen Zweiradfans ab diesem Jahr helfend zur Seite. Als begeisterte Radler fanden die Geretsrieder es schade, dass die Werkstatt zuletzt nicht mehr geöffnet war. Die Idee war 2008 im Rahmen des städtischen Beteiligungsprozesses „Lebendiges Bürgerhaus“ entstanden.

Um die Wege kurz zu halten und die Stadtverwaltung zu entlasten, kümmert sich künftig der Trägerverein um das Angebot, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Idealfall besorgen die Nutzer der Radlwerkstatt ihre Ersatzteile selbst und erhalten kostenlos, beziehungsweise auf Spendenbasis, von Siebold und Schneider Unterstützung bei der Fahrrad-Reparatur.

Die beiden kennen sich mit Drahteseln aus. Lars Schneider wurden die Rad-Gene sozusagen in die Wiege gelegt. Sein Vater war zweimaliger DDR-Meister im Mannschaftszeitfahren. Der gebürtige Chemnitzer und dreifache Vater ist heute selbst in der Freizeit mit dem Rad unterwegs – und fährt auch bei Wind und Wetter aus Geretsried zur Arbeit nach Pullach und zurück. Auch Hartwig Siebold tritt regelmäßig in die Pedale. Seine Räder baut er zum Teil sogar selbst. sw

Kontakt

zur Radlwerkstatt per Mail an radlwerkstatt@jugendarbeit-geretsried.de oder telefonisch in der Geschäftsstelle unter 0 81 71/9 02 08.