Im Geretsrieder Rathaus geht´s nass rein

Von: Doris Schmid

Teilen

Einmal ein neues Dach bitte: Große Teile des Rathauses sind von unten bis oben eingerüstet. Spätestens im Herbst soll die 1,5 Millionen Euro teure Sanierung abgeschlossen sein. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Sanierung des Rathauses läuft weiter. Das Gebäude bekommt ein neues Dach. Dazu wurde es eingerüstet. Bis Herbst soll alles erledigt sein.

Geretsried – Ein paar Leitungen und alte Heizkörper haben die Handwerker noch übrig gelassen. Ansonsten sind weite Teile des Dachgeschosses im Geretsrieder Rathaus komplett leer. Bevor in der entkernten Etage die dringend benötigten neuen Arbeitsplätze eingerichtet werden können, muss allerdings erst noch das Dach erneuert werden. Und damit geht’s bald los.

Geretsrieder Rathaus wird saniert: Neue Büros unterm Dach

Die Sanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes am Karl-Lederer-Platz in Geretsried läuft wie berichtet bereits seit geraumer Zeit. Ziel ist, die Brandschutzauflagen zu erfüllen, die Gänge aufzuräumen und zusätzliche Büros zu schaffen. Inzwischen seien alle Brandschutztüren in den Fluren gesetzt worden, berichtet Janina Kleiber vom Bauamt beim Ortstermin. Der Brandschutz ist übrigens auch der Grund, warum in den Fluren der Verwaltung keine Bilder mehr hängen und es etwas nüchtern ausschaut. „Alles Brennbare musste entfernt werden“, erklärt Kleiber. Sie hofft aber, dass einige ausgewählte Kunstwerke zurückkehren.

Da tropft’s rein: Moritz Schrettenbrunner zeigt auf eine undichte Stelle im Rathausdach. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Weg muss noch der original „Mipolam“-Bodenbelag. 85 Jahre ist er alt – und damit „reif, mal rausgenommen zu werden“, wie Kleiber sagt. Ausgedient hat auch die „Wilde Maus“, der Treppenlift, der vom Erdgeschoss bis unters Dach führt. Besucherinnen und Besucher des Rathauses können den bequemeren Fahrstuhl nehmen. Kleibers Kollege Moritz Schrettenbrunner ergänzt, dass der Treppenlift in der Isardamm-Grundschule wieder verwendet werden soll. „Dort ist noch nicht alles barrierefrei zugänglich“, sagt er. Fertig ist der neue „Besprecher“, also ein Besprechungsraum, der neben dem Bürgermeisterbüro geschaffen wurde. Dafür wurden zwei Büros zusammengelegt und eine Wand entfernt. Der großzügige und helle Raum stehe dem Bürgermeister, der Verwaltung sowie den Fraktionen zur Verfügung – bislang gab es dafür nur das Bürgermeisterbüro, den kleinen und den großen Sitzungssaal.

Einige Abteilungen im Geretsrieder Rathaus müssen umziehen

Dieser ist bereits vor einigen Jahren saniert worden und bleibt von den aktuellen Umbaumaßnahmen verschont. Wenige Meter davon entfernt musste die IT ihre Abteilung räumen. Dort haben die Handwerker ganze Arbeit geleistet. Sie entfernten Wände, Leitungen und Isoliermaterial. Selbst den Estrich schlugen sie mit dem Presslufthammer vom Betonboden. „Hier wird das komplette Bauamt hochziehen“, kündigt Kleiber an. Etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasse die Abteilung. Auch das Umweltamt wird mit in den zweiten Stock ziehen. Vorgesehen sind drei Einzelbüros für die Abteilungsleiter, zwei Großraumbüros und ein weiterer Besprecher.

Alles muss raus: Mit dem Presslufthammer wurde der Estrich vom Betonboden entfernt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Ausbau des Dachgeschosses musste mit Bedacht geplant werden. Einerseits aus statischen Gründen: Die bislang hölzernen Träger des Dachstuhls stehen nicht über den darunterliegenden Wänden. Sie werden durch Stützen aus Metall ersetzt und rücken ein Stück nach innen – über die darunter liegenden Wände. Um insgesamt mehr Platz zu schaffen, hatte sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, das Dach anzuheben. Damit war allerdings der Denkmalschutz nicht einverstanden. Auf Zustimmung stieß dafür die Idee, Gauben in das Dach einzubauen. Eine – wenn auch bisher nur in provisorischem Zustand – gibt es bereits. Sie wird von den Handwerkern als Tür nach draußen genutzt. Von dort aus können sie die Baustelle über das Gerüst betreten. Nicht angetastet werden darf allerdings – aus Denkmalschutzgründen – die Fußpfette. Der Balken gehört zum Gesims an der Außenfassade des Rathauses. Kleiber schätzt, dass der Zimmerer in den nächsten zwei Wochen mit der Dachsanierung beginnen wird. Aber Ziegel und Ständer kommen nicht auf einmal herunter. Gearbeitet wird in vier Abschnitten, „sodass das Dach immer dicht ist“.

Sanierung des Geretsrieder Rathauses: Bauarbeiten sollen im Herbst beendet sein

Spätestens im Herbst sollen die Bauarbeiten beendet sein. Dann wird das Bau- und Umweltamt vom Erdgeschoss ins Dachgeschoss ziehen – in ein neues und helles Großraumbüro. Kleiber und Schrettenbrunner freuen sich bereits darauf. Nur eines wird dann wegfallen: Um sich den Weg ins Rathaus zu sparen, klopfen Handwerker schon mal ans Fenster eines Bauamtsmitarbeiters, um den Schlüssel für eine Liegenschaft zu bekommen. Schrettenbrunner: „Das geht dann nicht mehr.“

nej

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)