Geretsrieder Reha-Sportfreunde rüsten sich für ihren 50. Geburtstag

Im Oktober feiern die Reha-Sportfreunde ihren 50. Geburtstag. Die Party steigt im Schützenheim.

Geretsried – 1969 als Behinderten- und Versehrtensportgruppe gegründet, erfreuen sich die Angebote des 2004 in Reha-Sportfreunde umbenannten Vereins wachsender Beliebtheit. Die Ausübung von Gymnastik, Kegeln und Boßeln sowie Schwimmen und Wassergymnastik verordnet meist der Hausarzt. Das Training mit den Reha-Sportfreunden schätzen in Geretsried derzeit rund 130 Patienten, bei denen zum Beispiel Osteoporose, Krebs, Diabetes und Herzkreislauf-Erkrankungen oder Verletzungen diagnostiziert wurden.

In der jüngsten Jahresversammlung im Schützenheim berichtete Vorsitzende Monika Grasberger zunächst von gelungenen Ausflügen wie jenen ins Deutsche Hopfenmuseum in Wolnzach oder vom gemeinsamen Kegeln in München. Zudem nannte sie mit dem 12. Oktober den Termin, an dem die Jubiläumsfeierlichkeiten im Schützenheim stattfinden werden. Umrahmt von musikalischen Beiträgen soll dann vor allem die Geselligkeit im Vordergrund stehen.

Reine Formsache waren die abschließenden Neuwahlen des derzeit 90 Mitglieder zählenden Vereins. Per Akklamation bestimmten die 29 erschienenen Reha-Sportfreunde Grasberger erneut zur Vorsitzenden. Unterstützt wird sie künftig von ihrer Stellvertreterin Erika Klemenz, die Anna Junesch ablöste. Neue Schatzmeisterin ist Heidi Oertel, die diese Aufgabe von Renate Bresgen übernimmt. Schriftführerin bleibt Anne Feiglbinder.

Grasberger ehrte zudem die langjährigen Mitglieder Anton Fischer und Richard Niedermeier (jeweils 30 Jahre bei den Reha-Sportfreunden) sowie Margarete Jellen, Margaretha Hehn und Dorothea Essl (zehn Jahre).

ph

