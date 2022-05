Geretsrieder Stadtlauf: Endlich wieder live auf der Strecke

Nach zweijähriger Pause gingen bei der Auftaktveranstaltung der Raiffeisen Oberland Challenge in Geretsried am Samstag fast 500 Läuferinnen und Läufer an den Start. Das Hauptfeld musste eine Strecke von zehn Kilometern absolvieren. Fotos: anja Kiebler © Anja Kiebler

Trotz leicht unbeständigen Wetters war der 37. Geretsrieder Stadtlauf ein voller Erfolg: Nach zweijähriger Pause waren diesmal 475 Läuferinnen und Läufer am Start.

Geretsried – Richtig froh war Michael Müller, dass er nach zwei Jahren Pause am Samstag beim Geretsrieder Stadtlauf endlich wieder die Läuferinnen und Läufer per Startschuss auf die bewährten Strecken durch das Wohngebiet und das Isarau-Stadion schicken durfte. „Real dabei sein ist alles, virtuelle Formate ersetzen nicht das richtige Leben“, betonte der Bürgermeister. Auch TuS-Vorsitzender Mirko Naumann bekräftigte, es sei „die richtige Entscheidung“ gewesen, den mittlerweile 37. Stadtlauf durchzuführen. Auch wenn diese zu Corona-Zeiten nicht leicht gefallen sei: „Man möchte ja alles korrekt machen. Aber 702 Anmeldungen sprechen für sich.“

Die schnellsten Männer in Geretsried: (v. li.) Florian Thurner (2. Platz), Sieger Michael Sassnink und der Drittplatzierte Theodor Ivanov. © Kiebler

Recht kühl und etwas regnerisch präsentierte sich der 30. April als Veranstaltungstag für den Auftakt der Raiffeisen Oberland Challenge und zugleich dem ersten Wertungslauf aus der Kategorie „Speed“. Pünktlich um 13 Uhr gingen die allerkleinsten Läuferinnen und Läufer der Altersklasse U8 auf die 500 Meter lange Strecke im Isarau-Stadion; gefolgt von der Gruppen der Kinder und Jugendlichen, die 1,45, 3 und 5,3 Kilometer absolvierten. „So viele Kinder haben wir am Start“, freute sich Mirko Naumann. Allein mit knapp 200 Teilnehmern war die Karl-Lederer-Grundschule vertreten, die vorab wieder ein Lauftraining angeboten hatte. Während sich bei der U8 traditionell alle Finisher über eine Medaille und Urkunde freuen durften, wurde ab der Altersklasse U10 auf Zeit gelaufen. Die Schnellsten waren Hanna Weißbach (SV Söchering) und Radek Pernica vom LBK Zelezna Ruda. Eva Lotta Metzger (TV Lenggries) setzte sich in der U12 mit drei Sekunden Vorsprung vor Eva Kennerknecht (SV Söchering) durch. und Rostislav Pernica (LBK Zelezna Ruda) lief zehn Sekunden vor Simon Arnold (SV Söchering) ins Ziel. Elisabeth Harrer (SC Moosham) und Maximilian Rath (Penzberg) waren über die Drei-Kilometer-Strecke in der U14 die Schnellsten, die selbe Distanz bewältigten in der U16 Lucie Pernicova (LBK Zelezna Ruda) und Simon Streicher (TSV Peißenberg) als Sieger im Ziel.

Die schnellsten Frauen in Geretsried: (v. li.) Mariia Radko (3. Platz), Siegerin Thea Heim und die Zweitplatzierte Annika Seefeld. © Kiebler

Um 15 Uhr gab Bürgermeister Müller den Startschuss für den Hobby- (3,5 km) und den amtlich vermessenen Hauptlauf über zehn Kilometer. Als Sieger nach 5,3 Kilometern in der Jugendwertung standen Katharina Boschner (SC Moosham) und Flavio Grispino fest. Caroline Rieth vom Run for REG/AUX Team ließ in der Erwachsenenwertung der 5,3 Kilometerstrecke die weibliche Konkurrenz mit einem Vorsprung von über 23 Sekunden hinter sich. Bei den Herren war Andreas Kohlund (SV Söchering) als Erster im Ziel. Sechs Teilnehmer starteten in der Nordic Walking Gruppe über die 5,3 Kilometer, hier präsentierten sich Rosalie Kirner und Peter Schinzl (Rottal) als die Schnellsten.

Über die zehn Kilometer setzte sich schnell eine Dreier-Spitzengruppe ab, darunter Thea Heim. Zwei Runden lang hielt die Sachsenkamerin vom Eibl-Team mit den männlichen Kollegen Michael Sassnink (LC Aichach) und Florian Thurner (GymGer Runners) mit, bevor sich der spätere Sieger Sassnink absetzen konnte. „Thea und Flo haben viel Druck gemacht, und ich war froh, in der dritten Runde etwas Vorsprung herauslaufen zu können. Der hat dann gerade so gereicht“, so der Gewinner. Thurner kam mit vier Sekunden Rückstand auf Rang zwei, den dritten Platz in der Herrenwertung belegte Theodor Ivanov (Eiblteam Isartal/Ukraine).

50 bis 70 Kuchen und Torten boten die fleißigen Helferinnen des TuS Geretsried wie (v. li.) Carolin, Brigitte, Carmen und Julia für die hungrigen Läufer an. © Kiebler

Thea Heim war zufrieden mit ihrer Zeit von 35,28 Minuten. „Es war gut, sich an die beiden Männer ranzuhängen, auch wenn die ersten beiden Runden etwas schneller waren, als ich laufen wollte. Das wird dann in der letzten Runde hart, aber irgendwie geht das dann schon“, sagte die 29-Jährige. 50 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Mariia Radko (Eiblteam Isartal/Ukraine) lief Heim heraus, Rang drei belegte Annika Seefeld vom Sparda-Team Rechberghausen.

Mirko Naumann zeigte sich glücklich über die gelungene Veranstaltung. „Eine über zwei Jahre lang gebrochene Tradition wieder in die Gänge zu bringen, ist mit Aufwand verbunden“, betonte der TuS-Chef. Dass der Verein dies in so kurzer Zeit geschafft haben zeige, „dass sind ein eingespieltes Team sind. Vielen Dank an alle, die dies ermöglicht haben.“ Anja Kiebler