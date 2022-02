Zwischen Pflicht und Kür: Haushalt sorgt für Diskussion im Stadtrat

45,5 Millionen Euro investiert Geretsried bis 2025 in Baumaßnahmen. Die größten Posten sind die Erweiterung der Adalbert-Stifter-Mittelschule, eine neue Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße, die Aufstockung der Mittagsbetreuungen, der Dachausbau im Rathaus und die Zentrumsgestaltung. Collage: Sabine Hermsdorf-Hiss Geretsrieder Liste kritisiert Müllers Führungsstil „Nachhaltige Leistungsfähigkeit muss Ziel sein“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nicht alle Stadträte sind mit Haushalt 2022 einverstanden. In ihm sind keine Mittel für das neue Bürgerhaus in Stein vorgesehen. Das Projekt wird verschoben.

Geretsried – Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) hatte gehofft, dass das letzte Wort noch nicht gefallen war. Doch diese Hoffnung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag zunichtegemacht. Es bleibt dabei: Das Bürger- und Jugendhaus in Stein wird frühestens im nächsten Finanzplanungszeitraum – er umfasst immer vier Jahre – gebaut. Vertreter von CSU und Freie Wähler bedauerten dies, die Fraktionen stimmten aber geschlossen für den Haushaltsplan 2022, der sich auf die Pflichtaufgaben der Kommune konzentriert. Er wurde mit 20:10 Stimmen abgesegnet.

Geretsried wächst. Klar, dass die Infrastruktur mitwachsen muss. Es wäre zu überlegen, Investoren und Bauwerber stärker in die Plicht zu nehmen. Auch mit einer Zweitwohnungssteuer sollten wir uns befassen.

Nicht einverstanden waren die Vertreter der Geretsrieder Liste und SPD sowie Edmund Häner (FDP), Martina Raschke und Dr. Detlev Ringer (beide Grüne). Kerstin Halba (SPD), zugleich Vorsitzende des TVJA, verlieh ihrem Missfallen mit klaren Worten Ausdruck. Sie sitzt seit 2008 im Stadtrat, damals sei mit der Planung für das Bürgerhaus begonnen worden. Nächstes Jahr könnte mit dem Bau des „Vorzeigeprojekts für alle Geretsrieder“ angefangen werden. Dass dem nun nicht so ist, sei „bei allem Verständnis für die Haushaltslage ein Schlag ins Gesicht“.

Geretsrieder Liste kritisiert Müllers Führungsstil

Der Haushalt berücksichtige einen ganzen Stadtteil nicht, kritisierte auch Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste). Zudem „schiebt er Altlasten wie den Abriss des alten Hallenbads vor sich her“. Und trotz der Herausforderungen beinhalte er viele Ausgaben, „die in schwierigen und unsicheren Zeiten schlicht Luxus sind“. Als Beispiele nannte Kohlert Posten für die touristische Infrastruktur, den Rathaus-Fuhrpark, Kunst im öffentlichen Raum und die Öffentlichkeitsarbeit.

Im Interview zum Jahreswechsel in unserer Zeitung hatte Bürgermeister Michael Müller mehr Disziplin von den Stadträten gefordert. Das griff Kohlert auf für einen persönlichen Angriff. Wer so etwas einfordere, der müsse auch führen können, die betroffene Gruppe mitnehmen und dabei insbesondere voll umfänglich informieren, Anregungen anhören und abwägen. „Diese Chance haben Sie auch dieses Jahr vertan“, so der Fraktionsvorsitzender der Geretsrieder Liste.

Die Erstellung des Haushalts wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit nur wenig gerecht. Vorberaten wurde vorwiegend im nicht öffentlichen Arbeitskreis. Im Ausschuss war eine Diskussion nicht mehr gewünscht.

Geretsrieder Stadtrat beschließt Haushalt 2022 - ohne Bürgerhaus in Stein

Müller nahm die Kritik an seiner Person schweigend zur Kenntnis. Er hatte die Debatte mit einem Seitenhieb auf den Kreistag, der heuer auf Haushaltsreden verzichtete, eröffnet. „Bei uns findet Diskussion statt“, betonte der Rathauschef. Der kontroverseste Punkt sei die Verschiebung des Bürgerhauses. „Ein Wermutstropfen.“ Müller mahnte aber an, dass Geretsried zu den zwei Kommunen im Landkreis gehöre, bei der die Leistungsfähigkeit mittelfristig infrage steht.

Eisstadion und Hallenbad waren signifikant teurer, und dass Corona eine Lücke gerissen hat, steht außer Frage. Aber die Schatzkammern sind gut gefüllt. Es ist nicht verwerflich, das Geld sinnvoll auszugeben.

Die Freien Wähler unterstützten den Haushaltsplan. Dass das Bürgerhaus verschoben werden muss, sei besonders schmerzlich, beteuerte Heiko Hawla als Sprecher. „Aber solange wir unsere Pflichtaufgaben finanzieren können, haben wir als Gremium unsere Hausaufgaben gemacht“, so Hawla. Besonders der Bau einer dritten Grundschule, liege den Freien Wählern am Herzen.

Der Arbeitskreis hat gute Arbeit geleistet. Es ist wichtig, an erster Stelle unsere Pflichtaufgaben zu erledigen. Wir sollten aber das Bürgerhaus, die S-Bahn und die dritte Grundschule nicht aus den Augen verlieren.

Dem schloss sich Peter Curtius (Grüne) an. „Es war ein schwieriger Haushalt“, fasste er die Aufgabe des Arbeitskreises Konsolidierung zusammen, den ersten Entwurf auf solidere Füße zu stellen. Wie berichtet hatte der Haushaltsplan zwei Runden im Haupt- und Finanzausschuss gedreht.

Ich glaube, dass der Haushalt in seiner Aufstellung von Transparenz gezeichnet war. Man sollte das Wort nicht benutzen, also sagen, dass etwas nicht transparent war, wenn man etwas nicht versteht.

„Nachhaltige Leistungsfähigkeit muss Ziel sein“

Gerhard Meinl (CSU) betonte, es handle sich nicht um einen Spar-Haushalt. „Wir gehen in die Liquiditätsreserven.“ Er hob hervor, die Stadt gebe im Finanzplanungszeitraum allein 20 Millionen Euro für Schulen, Kitas und Mittagsbetreuungen aus, wobei der zweite Teil der Mittelschule erst nach 2025 anstehe – und man auch an die Infrastruktur für die S-Bahn-Verlängerung und eine dritte Grundschule denken müsse. „Unser Ziel muss die nachhaltige Leistungsfähigkeit sein.“ Das Bürgerhaus sei verschoben worden, weil eine Förderung fraglich ist. Er bedauerte, dass der Vorschlag der CSU, zusätzlich eine Nutzung des alten Hallenbads zu überprüfen, im Ausschuss nicht angenommen worden war.

Als Jugendreferent und ehemaliger Steiner würde ich allen das Bürger- und Jugendhaus wünschen. Aber es geht nicht. In die Schule müssen alle Schüler. Und die Mittelschüler warten auch schon lange.

Das griff auch Martin Huber (CSU) nochmals auf. „Wenn die Förderung nicht gesichert ist, können wir kein Sieben-Millionen-Projekt auf den Weg bringen. Das wäre unverantwortlich.“ Eine Begegnungsmöglichkeit im alten Hallenbad zu prüfen, sei nicht als alternativer Standort für Stein gedacht gewesen, sondern als zusätzliche Option, meinte Huber. Das bezweifelte Martina Raschke (Grüne). „Wir sollten dort lieber unser Versprechen an den Sport einlösen.“

sw

Haushaltsplan 2022 in Zahlen Erträge Gewerbesteuer: voraussichtlich 16,8 Millionen Euro

Einkommenssteuer: voraussichtlich 16,7 Millionen Euro

Hundesteuer: 73 500 Euro

Aufwendungen Kreisumlage: voraussichtlich 15,4 Millionen Euro

Personal und Versorgung: 10,6 Millionen Euro

Tageseinrichtungen für Kinder: 10,2 Millionen Euro

Gewerbesteuerumlage:1,6 Millionen Euro

Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit: 432 000 Euro

Musikschule: 430 000 Euro

Kredite Kreditaufnahme: 0 Euro

Kredittilgung: 1,9 Millionen Euro

Kredite zum 31. Dezember 2025: 5,3 Millionen Euro

Liquide Mittel zum 31. Dezember 2021: 23,6 Millionen Euro

zum 31. Dezember 2025: circa 6 Millionen Euro

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2022 (Auszug) Zentrumsgestaltung: 2,9 Millionen Euro

Dachgeschossausbau Rathaus: 1,3 Millionen Euro

Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule: 400 000 Euro



