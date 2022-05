Geretsrieder Tennisclub findet beim Ramadama jede Menge Masken

Nach getaner Arbeit: Ein Teil der fleißigen Helfer beim diesjährigen Ramadama des Tennisclubs Geretsried. © Tanja lühr

Ein landkreisweites Ramadama gab es heuer nicht. Dafür sammelten Vereine auf eigene Faust Müll – so wie der Tennisclub Geretsried.

Geretsried – Eine offizielle, landkreisweite Ramadama-Aktion gab es heuer nicht. Dafür sammelten Vereine und andere Freiwillige überall auf eigene Faust Müll ein. So auch die Mitglieder des Tennisclub (TC) Geretsried. Jedes Jahr räumen sie rund um ihr Gelände am Isardamm auf, jedes Jahr zum Saisonstart, diesmal am letzten April-Samstag.

Im Wald und in den Isarauen sind die Freiwilligen unterwegs

Heidi Kornelli-Weindel koordinierte das Ramadama. Am Morgen verteilte sie die vom städtischen Bauhof zur Verfügung gestellten blauen Säcke an die Helfer und losging es. Jung und Alt beteiligten sich. Sie machten nicht nur in dem Waldstück hinter der Isardamm-Grundschule sauber, sondern auch in den Isarauen. Mit einem Sack voller Kronkorken, Süßigkeitenverpackungen, leerer Zigarettenschachteln und achtlos weggeworfener Papiertaschentücher kehrte Bernd Weindel am Mittag zurück. „Was auffällt, sind die vielen Corona-Masken, die überall herumliegen. Wie man davon so viele verlieren kann, ist mir ein Rätsel.“

Ich habe das Gefühl, die Leute schätzen die herrliche Landschaft der Isarauen mehr und mehr und nehmen deshalb ihren Abfall wieder mit.

Insgesamt habe sich die Verschmutzung diesmal in Grenzen gehalten, berichtete TC-Präsident Axel Freitel. Es habe auch schon Jahre gegeben, in denen man große Trümmer wie einen Einkaufswagen von Kaufland im Wald gefunden habe. „Ich habe das Gefühl, die Leute schätzen die herrliche Landschaft der Isarauen mehr und mehr und nehmen deshalb ihren Abfall wieder mit“, sagte Weindel, der in Geretsried-Gartenberg aufgewachsen ist. Gerade im Sommer gebe es aber leider immer noch genug Unvernünftige, die Glasflaschen und anderen Unrat am Ufer der Isar liegen lassen würden.

Nach getaner Arbeit eine kleine Brotzeit

Nach getaner Arbeit ließen sich die Freiwilligen auf der Terrasse des Clubheims eine kleine Brotzeit und ein kühles Bier schmecken. Manche hatten auch noch genug Energie für das erste Freiluft-Match der Saison.

Tanja Lühr

