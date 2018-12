Geretsrieder Urgestein feiert seinen 94. Geburtstag

Mit 22 Jahren kam Franz Füger nach Geretsried. Kürzlich feierte der Jubilar seinen 94. Geburtstag - und blickt auf ereignisreiche Zeiten zurück.

Geretsried –Er ist ein Geretsrieder Urgestein und ein Mann mit Pioniergeist: Franz Füger feierte am Samstag seinen 94. Geburtstag. Es gratulierten vom TuS Geretsried Margit Weißbach sowie Stephan Heinle, der am selben Tag 53 Jahre alt wurde. Die beiden ehemaligen TuS-Vorstandsvorsitzenden Füger und Heinle treffen sich jedes Jahr zu ihrem Geburtstag.

„Franz Füger ist immer ein toller Gesprächspartner, wenn man etwas über die Vergangenheit unserer Stadt, aber auch eine Einschätzung der derzeitigen politischen Lage wissen will“, sagt Heinle. Füger stammt aus Nordböhmen und kam genau an seinem 22. Geburtstag in Geretsried an. Gemeinsam mit seinem Kriegskameraden Franz Wagner baute Füger die Firma „Wolfratshausener Maschinen und Werkzeuge (WMW)“ auf. Nach der Währungsreform ging es mit dem Unternehmen bergab, und Füger gründete seine eigene Firma. Aus der „John & Füger GmbH“ ging der Füger Fachhandel hervor, der heute von Sohn Bernd und Enkel Martin geleitet wird. Neben seinem Engagement beim TuS war Füger Mitbegründer der Baugenossenschaft und Mitglied der Industriegemeinschaft Geretsried. Zudem saß er eine Amtsperiode für die CSU im Kreistag.

sw/sas





Auch interessant: Wolfratshauserin feiert 90. Geburtstag - Jubilarin verrät, weshalb ihre Tage immer verplant sind