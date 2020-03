Geretsrieder Verschönerungsverein leidet unter Nachwuchsmangel

Der Geretsrieder Verschönerungsverein (GV) steht in seinem 50. Jubiläumsjahr auf der Kippe. Die Vorstandschaft schlug am Montag die Auflösung zum Ende des Jahres vor, weil sich kaum mehr jemand engagiert. Die Mitglieder stimmten jedoch mehrheitlich dagegen.

Geretsried – Bei der Gründung des „Garten- und Verschönerungsvereins“, wie er zunächst hieß, am 3. Juni 1970 waren die ersten Mitglieder um die 30 Jahre alt. Walter Holzer gehörte mit 33 zu ihnen, ebenso das Ehepaar Ingeborg und Rudolf Heinrichsen und andere, die heute in ihren 80ern oder bereits verstorben sind. Anfang des Jahrtausends zählte der Verein noch 265 Mitglieder, davon 25 aktive Gartler, wie einem Beitrag im Geretsrieder Heimatbuch „Eine Doppelschwaige wird Stadt“ zu entnehmen ist. Doch Junge kamen kaum nach. „Heute sind von den 113 Mitgliedern nur noch drei aktiv“, berichtete der langjährige Vorsitzende Hans Ketelhut am Montagabend bei der Jahresversammlung im Gasthof Geiger.

Frühere Aufgaben wie das Bepflanzen der Verkehrsinseln hätten aus Rücksicht auf das Alter der Ehrenamtlichen zum Teil an die Stadt abgegeben werden müssen. Auch die Vereinsausflüge könnten nur noch in begrenztem Umfang stattfinden. Allein um die Armengräber auf dem Waldfriedhof und um die beiden Blumen-Stadtwappen von Geretsried und Chamalières vor dem Rathaus kümmere sich der Verein weiterhin zuverlässig, so Ketelhut.

Für ihn hat es auf Dauer wenig Sinn, „ein dreiviertel totes Kind noch so dahinzuschleppen“, wie er es in seiner Rede formulierte. Die Vorstandschaft sei sich jedoch uneins, ob man sich zum Ende des Jahres auflösen oder weitermachen solle, sagte der Vorsitzende. Deshalb bat er die 28 anwesenden Mitglieder um eine schriftliche, geheime Abstimmung. 19 von ihnen wollten den Fortbestand des GV, neun waren dagegen.

Unter den Fürsprechern befand sich Bürgermeister Michael Müller. Er sagte, die Pflege der anonymen Gräber auf dem Friedhof sei eine „wichtige, gesellschaftliche Aufgabe“. Allein deshalb lohne es sich, den GV fortzuführen. Auch die Bedeutung des Vereinslebens, das in Form von Stammtischen und Ausflügen durchaus noch bestehe, dürfe nicht unterschätzt werden. „Viele Vereine haben mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. Es ist auch ein Phänomen unserer Zeit, dass sich Menschen weniger engagieren in den Vereinen“, sagte Müller aus Erfahrung. Doch es gebe immer Aufs und Abs – vielleicht komme bald wieder ein Auf.

Ewald Kailberth schlug vor, auf den Zug der „Fridays for Future“-Bewegung aufzuspringen und zu versuchen, die Jugend zur Mitarbeit zu gewinnen. Sabine Lorenz ergänzte, diese wolle sich betätigen statt nur zu demonstrieren. Der Jugendrat zum Beispiel würde liebend gerne Blühwiesen im Stadtgebiet anlegen und pflegen. Müller sieht die Chance, neue Mitglieder durch neue Angebote wie das „Urban Gardening“ (städtisches Gärtnern) zu gewinnen. Auch in das städtische Förderprojekt „StadtGrün naturnah“ könnte man GV-Mitglieder einbeziehen. „Ich fänd’s wahnsinnig schade, wenn es mit dem Verein zu Ende ginge“, bekannte Vorstandsmitglied Ursula Mayer, seit 40 Jahren dabei. Aber ohne tatkräftige Unterstützer gehe es nicht. Die Friedhofsgräber würden aktuell nur sechs Leute betreuen.

Hans Ketelhut notierte sich alle Anregungen aus der Versammlung, räumte aber gleich ein, die Kinder- und Jugendarbeit sei ein schwieriges Feld. Man habe es damit vor 15 Jahren schon einmal versucht. Die Gruppen müssten geleitet werden. Das sei rechtlich und vom Zeitaufwand „nicht so ohne“. Die Vorstandschaft werde über die Ideen der Mitglieder und das weitere Vorgehen intern beraten, so Ketelhut. Das Jubiläumsjahr von Verein und Stadt werde man auf jeden Fall feiern, versprach er. Und die Armengräber sowie die Stadtwappen wolle man gerne weiterhin pflegen. Das gehe zur Not auch mit nur drei Helfern.

tal

