Geretsrieder Versicherungsmakler betrügt Versicherung: Schöffengericht verhängt Gefängnisstrafe

Von: Rudi Stallein

84 Rechnungen für Handy-Reparaturen reichte der Geretsrieder bei seiner Versicherung ein. Er kassierte so fast 25 000 Euro – laut Gericht waren die Rechnungen bis auf eine gefälscht. © Symbolfoto: Franziska Gabbert/DPA

Ein Versicherungsmakler aus Geretsried ist wegen Betrugs und Urkundenfälschung vom Schöffengericht des Amtsgerichts Wolfratshausen zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Wolfratshausen/Geretsried – Drei Jahre Gefängnis: Zu dieser Strafe verurteilte das Schöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen einen 39 Jahre alten Versicherungsmakler aus Geretsried, der seine Versicherung mit gefälschten Reparaturrechnungen und fingierten ärztlichen Attesten um rund 67 000 Euro betrogen haben soll (wir berichteten). Aufgrund der Höhe des Strafmaßes ist eine Bewährungsstrafe ausgeschlossen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Im Zeitraum von Sommer 2017 bis zu seiner Kündigung Anfang September 2020 hatte der 39-Jährige 84 Rechnungen für Handy-Reparaturen (meist Glasschäden) bei der Versicherung eingereicht. Schadenssumme: 24 820 Euro. Dazu kamen 26 Arztberichte, aufgrund derer die Versicherung insgesamt 42 600 Euro auf die Konten der Versicherungsnehmer zahlte. Während der Beweisaufnahme, die sich über drei Verhandlungstage erstreckte, bestätigte sich, dass die der Anklage zugrunde liegenden Dokumente – bis auf eine Rechnung – gefälscht waren. Originalbelege verschiedener Handy-Läden waren so geschickt manipuliert worden, dass sie für Außenstehende nicht als Fälschung erkennbar waren.

Warum macht man das, wenn es nicht zum Himmel stinkt?

Die als Zeugen geladenen Händler wiesen schnell auf diverse Fälschungsmerkmale hin. Für den Vorsitzenden Richter und seine zwei Schöffen war klar: Der Mann, der dafür verantwortlich war, saß auf der Anklagebank. „Er“, betonte Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung, „hat sich das alles ausgedacht. Alle Stränge laufen bei ihm zusammen.“ Der Beschuldigte selbst hatte nach den Ermittlungen der Versicherung ebenfalls auf seinen Namen gefälschte ärztliche Atteste eingereicht – und so Geld für Leistungen bekommen, „die nicht stattgefunden haben“. Dass er im Zuge der Untersuchungen versucht hatte, die Kreisklinik Wolfratshausen unter Druck zu setzen, keine Unterlagen herauszugeben, auch nicht der Polizei, wertete das Gericht als weiteres Indiz für seine Schuld. „Warum macht man das, wenn es nicht zum Himmel stinkt?“, so Berger. „Dass er sich selbst durch Manipulationen bereichert hat, bricht ihm das Genick.“

Anklage stützt sich auf Ermittlungen der Versicherung

Die Vermutung, dass die perfekt gefälschten Rechnungen aus einer Hand stammten, teilte auch Verteidiger Kai Behrens. Allerdings sah er es nicht als erwiesen an, dass diese Hand seinem Mandanten gehörte. Er beantragte, den Angeklagten, der selbst nur als ahnungsloser „Postbote“ fungiert habe, freizusprechen. Der Rechtsanwalt kritisierte ebenso wie das Gericht, dass von Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Fall „schlampig ermittelt“ worden sei.

Die Anklage stützte sich auf Ermittlungen der Versicherung. „Es hat keine Durchsuchung gegeben“, monierte der Verteidiger, „in irgendeinem PC hätte man sonst entsprechende Dokumente finden können“. Auch war kein einziger der Versicherungsnehmer, an die das Geld für die gefälschten Rechnungen überwiesen worden war, als Beschuldigter befragt worden. Dies steht einigen Leuten nun womöglich noch bevor. „Auch sie sind dringend des Betrugs verdächtig“, erklärte Richter Berger einigen Zeugen, die aus diesem Grund vor Gericht keine Aussage machten. Deshalb konnte auch die Frage nach der Motivation des Angeklagten nicht beantwortet werden.

Mit dem Strafmaß von drei Jahren blieb das Schöffengericht unter dem Antrag des Staatsanwalts, der sechs Monate mehr beantragt hatte. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 3899 Euro an – jene Summe, die der Angeklagte durch gefälschte Rechnungen kassiert haben soll. Gegen das Urteil kann der 39-Jährige noch Rechtsmittel einlegen. (rst)

