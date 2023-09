Abschied von Geretsrieder Versöhnungskirche: Termin für Entwidmung steht fest, Abriss möglich

Von: Doris Schmid

Das Ende ist besiegelt: Im Rahmen eines Gottesdienstes soll die Versöhnungskirche entwidmet werden. © SH/Archiv

Seit dem Jahr 2022 steht die Versöhnungskirche in Geretsried bereits leer. Am Sonntag, 15. Oktober, soll die Kirche nun entweiht werden.

Geretsried – Nun steht es fest: Im Herbst wird die Versöhnungskirche in Geretsried entwidmet. Das gibt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde bekannt.

Wie berichtet wird das markante Gotteshaus mit seinem wabenförmigen Grundriss und den Holzschindeln am Chamalièresplatz aufgegeben, weil es nicht mehr benötigt wird. Seit 2022 steht die Kirche bereits leer. Damals fanden dort zum letzten Mal Gottesdienste statt. Seither läuft dort alles laut Pfarrer Dr. Theo Heckel im und rund um das Gebäude auf Sparflamme.

Das große Grundstück, auf dem die Kirche und die Dienstwohnung von Pfarrer Georg Bücheler liegen, sind im Eigentum der Kirche. Nicht mehr benötigte Häuser sollen abgestoßen werden. Ein Abriss der Versöhnungskirche erscheint daher nicht unwahrscheinlich. An ihrer Stelle könnte Wohnraum entstehen.

Die Aktivitäten der Kirchengemeinde werden sich weiter auf die Petruskirche in Gartenberg konzentrieren. Sie soll umgebaut werden und ein einladendes Gemeindehaus bekommen. Die Fläche an der Egerlandstraße, die die Kirche der Stadt vorübergehend als Parkfläche zur Verfügung gestellt hatte, wird derzeit zurückgebaut. Sie soll sich wieder in eine grüne Wiese verwandeln.

Entwidmet werden soll die Versöhnungskirche in einem Gottesdienst am Sonntag, 15. Oktober, um 10 Uhr.

