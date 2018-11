Geretsrieder Waldorfschule: Vom Kindergarten bis zum Abitur

Die Freie Waldorfschule in Geretsried wächst weiter. Nun soll wieder ein Kindergarten eingerichtet werden. Demnächst gibt es Infoabende.

Geretsried – Im Raum neben der Aula tanzen Schüler zur Klavierbegleitung. Im Gang davor riecht es nach Bienenwachs – Kinder ziehen dort gerade Kerzen. In den Fluren darüber wuseln Mädchen und Buben, um noch rechtzeitig in ihre Klassenräume zu kommen, bevor der Unterricht nach der Pause wieder losgeht. Lehrerin Lisa Winterstetter schlägt mit einem Holzschlegel gegen eine Klangschale auf ihrem Pult, damit die Fünftklässler im Zimmer wissen: Jetzt muss Ruhe einkehren.

+ Überzeugt vom Lernkonzept: Kaufmännische Leiterin Michaela Karg (li.) und Lehrerin Lisa Winterstetter. © Sabine Hermsdorf-Hiss Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Freie Waldorfschule am Malvenweg nicht sonderlich von staatlichen Bildungseinrichtungen. Wer aber genauer hinschaut, dem fallen die geschwungenen Wände auf, die vielen Kunstwerke auf den Gängen und die unterschiedlichen Pastellfarben, in denen die Klassenräume gestrichen sind – Jüngere lernen bei warmen Tönen besser, Ältere brauchen kühle Nuancen. Hier unterrichten die Lehrer nach dem Konzept von Waldorf-Gründer Rudolf Steiner.

„Unser Fokus liegt auf der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes“, erklärt Winterstetter. Es ginge nicht darum, was das Kind am Ende alles wissen muss, sondern was ein Kind in einer gewissen Altersstufe für seine Entwicklung braucht. „Wir lernen das Bruchrechnen beispielsweise schon in der vierten Klasse, weil in dieser Entwicklungsphase auch viel zerbricht“, so die Lehrerin. Dadurch könnten die Kinder erkennen, dass etwas anders wieder zusammengesetzt werden kann.

Winterstetter unterrichtet ihre Klasse seit der Einschulung der Kinder und wird diese bis zur achten Jahrgangsstufe begleiten. „Das gibt den Kindern Stabilität“, erklärt Michaela Karg, kaufmännische Leiterin. Jeder Tag beginnt mit dem sogenannten Epochenunterricht. In ihm geht es vier Wochen lang jeweils für zwei Stunden um ein Fach.

Bei alldem spielt Kunst eine große Rolle. „Ich starte jeden Hauptunterricht mit Singen oder Flötespielen“, erklärt Winterstetter. Außergewöhnlich: Die Fächer Formenzeichnen und Eurythmie. Letzteres verschafft der Waldorfschule das Etikett des Namen-Tanzens. Wichtig sind aber auch Praktika – vom Kochpraktikum in der Mensa „Malve“ über die Arbeit auf dem Biobauernhof bis hin zum Vermessungspraktikum.

Vergangenes Schuljahr verabschiedeten die Lehrer erstmals fünf Abiturienten. Heuer werden junge Frauen und Männer auch auf die Mittlere Reife vorbereitet. Den Waldorfabschluss macht jeder Absolvent, bevor er entscheidet, ob er noch für eine andere Prüfung lernen möchte.

Die Freie Waldorfschule Isartal startete im Herbst 2007 mit einer ersten und dritten Klasse in Wolfratshausen. Durch den Umzug in das leer stehende Gebäude des Pharma-Unternehmens Mucos am Malvenweg vor drei Jahren hat die Einrichtung genug Platz für die heute 262 Schüler in 14 Klassen mit 34 Lehrern. „Wir haben eine gute Auslastung, können aber noch ein bisschen wachsen“, so die kaufmännische Leiterin. Die Schülerzahl soll noch steigen, man wolle aber einzügig bleiben. Die Geretsrieder Waldorfschule ist als Genossenschaft organisiert und finanziert sich aus Schulgeld, das je nach Einkommen der Eltern von 295 bis 499 Euro pro Monat gestaffelt ist. Die Mütter und Väter unterstützen die Solidargemeinschaft nicht nur finanziell, sondern auch durch Arbeitsdienste. „Dafür sind wir wahnsinnig dankbar.“

In einem Bereich des Schulhauses wird gerade gearbeitet und nicht gelernt: Die Waldorfschule eröffnet nächstes Jahr wieder einen Kindergarten. Er musste 2016 aus Personalmangel geschlossen werden, nun gibt es mit Andrea Richter wieder eine Waldorferzieherin, die ab Februar acht Kinder und ab März acht weitere betreuen wird. Karg: „Jetzt sind wir vollkommen ausgebaut, von der Vorschule bis zum Abitur.“

Interessierte Eltern können sich am Dienstag, 6. November, um 19.30 Uhr in der Mensa der Waldorfschule über den neuen Kindergarten informieren. Um die Schule geht es beim InfoAbend am Donnerstag, 15. November, um 19.30 Uhr.

