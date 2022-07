Geretsrieder Waldsommer ist eröffnet

Verregneter Volkfestauftakt

Am Freitagabend wurde der Geretsrieder Waldsommer im Festzelt an der Jahnstraße eröffnet. Die Reihen im Zelt waren gut gefüllt.

Bürgermeister Michael Müller brauchte drei Schläge, um im Beisein von Ehrengästen sowie Festwirt Christian Fahrenschon und dessen Gattin Claudia das erste Fass anzuzapfen. Platzkonzerte und Festumzug waren bereits am Nachmittag aufgrund der angekündigten Regenschauer von der Stadt abgesagt worden.

Trotzdem saßen in den sehr gut gefüllten Reihen im Zelt viele Trachtenträger. Die Gäste ließen sich Tegernseer Bier und Grillhendl schmecken. Am Auftaktabend spielte die Gartenberger Bunkerblasmusik, die am Dienstag ein zweites Mal auf dem Waldsommer spielen wird.

