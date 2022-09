Geretsriederin attackiert vermeintliche Nebenbuhlerin: 975 Euro Strafe

Von: Rudi Stallein

Teilen

Zum neunten Mal vor dem Amtsrichter stand eine Geretsriederin. Sie hatte eine 42-Jährige attackiert. © sh/Archiv

Zum neunten Mal vor dem Amtsrichter stand eine Geretsriederin. Sie hatte eine Frau attackiert. Das Gericht verhängte 975 Euro Geldstrafe.

Geretsried – „Bei ihr braucht es nicht viel, um sie explodieren zu lassen“, stellte der Richter am Ende der Verhandlung fest. Die Geretsriederin saß nicht zum ersten Mal vor ihm auf der Anklagebank. Häufig war der Grund für ihr Erscheinen, dass ihre Emotionen sich verselbstständigt hatten. Im jüngsten Fall hatte dafür der Anruf ihres damaligen Freundes genügt.

Geretsriederin attackiert vermeintliche Nebenbuhlerin

Dieser hatte der 43-Jährigen am 27. Februar dieses Jahres früh am Morgen telefonisch mitgeteilt, dass eine gemeinsame Bekannte bei ihm übernachtet habe. Was bei der Angeklagten offenbar ein ungutes Kopfkino in Gang und sie selbst in Bewegung setzte. Das Aufeinandertreffen der Damen endete für die Geretsriederin mit einem Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Sie soll ihre Nebenbuhlerin (42), jedenfalls betrachtete sie den nächtlichen Gast ihres Freundes als solche, mit einer Tasse beworfen und sie als Schlampe bezeichnet haben. „Sie kam rein wie eine Furie“, schilderte der Mann (58) die Begegnung in der Früh. „Es war wirklich heftig. Da hat man Todesangst, sie schreit so rum, unglaublich“, ergänzte die Geschädigte.

„Ich war aufgebracht“, sagte die Angeklagte. „So etwas macht man doch nicht, bei einem Mann schlafen, wenn man weiß, dass er in einer Beziehung ist.“ Deshalb habe sie die fremde Frau auf der Couch auch Schlampe genannt. Eine Tasse habe sie auch geworfen. Allerdings habe sie damit den Hund, der ebenfalls auf der Couch gesessen sei, treffen wollen, weil dieser sie zuvor in Unterarm und Unterschenkel gebissen habe. Fotos und ein ärztliches Attest bestätigten das.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Die Tasse verfehlte ihr Ziel. Als sie gegen die Wand klatschte oder zu Boden fiel (so genau konnten sich weder die Angeklagte noch die Zeugen erinnern), brach der Henkel ab. Die Angeklagte behauptete, ihr Freund habe die Situation dann drastisch geklärt. „Er klatschte mir so eine, dass ich zu Boden ging.“ Der Mann stritt das vor Gericht ab. Die Beziehung sei seit diesem Tag jedoch beendet.

Er sei überzeugt, der Mann habe „genau gewusst, was er mit seinem Anruf auslöst. Der Hundebiss tat dann ein Übriges“, betonte Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung. Er ließ Milde walten und sprach die gelernte Verkäuferin „nur“ der Beleidigung und Sachbeschädigung schuldig. Mit der Geldstrafe von 65 Tagessätzen à 15 Euro (insgesamt 975 Euro) folgte er dem Antrag von Rechtsanwalt Georg Kastenmüller.

Lesen Sie auch: 100 Jahre Rudolf Chemie: Erweiterungspläne, Krisen und Herausforderungen

Während das Gericht zu der Einschätzung kam, „von der Körperverletzung bleibt nichts übrig“, weil nicht zu widerlegen sei, dass der Tassenwurf tatsächlich dem Hund gegolten habe, sah die Staatsanwältin auch diesen Anklagepunkt für erwiesen an. Sie hatte – auch deshalb, weil die Angeklagte nur sechs Monate nach ihrer letzten Verurteilung schon wieder straffällig geworden war –, ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung gefordert. „Auf Wiedersehen“, verabschiedete sich die Angeklagte nach ihrer nunmehr neunten Verhandlung vom Richter. „Hoffentlich meint sie das nicht wörtlich“, schnaufte ihr Anwalt.

rst

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.