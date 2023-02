Geretsriederin bespuckt Polizisten - „Wenn sie keinen Alkohol trinkt, ist sie umgänglich“

Von: Rudi Stallein

Zu viel Alkohol sorgt bei einer Geretsriederin immer wieder für Ausraster - speziell gegenüber Polizisten. © Soeren Stache/dpa

Weil sie Beamte wüst beschimpfte, stand eine 53-Jährige kürzlich vor Gericht. Das Ergebnis: Ein Jahr Haftstrafe auf Bewährung

Geretsried – Tätlicher Angriff auf Polizisten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, vielfache Beleidigungen, Körperverletzung – und das alles mal drei: Das sind die Straftaten, die einer Geretsriederin vorgeworfen wurden. Binnen vier Monaten rief die 53-jährige Rentnerin im vergangenen Jahr drei Mal die Polizei auf den Plan, jedes Mal eskalierte die Begegnung. Nun wurde sie zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Geretsriederin bespuckt Polizisten: „Wenn Sie keinen Alkohol trinkt, ist sie umgänglich“

„Wenn sie keinen Alkohol trinkt, ist sie ganz umgänglich“, gab Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung den Eindruck wieder, den er während der Verhandlung von der Angeklagten gewonnen hatte. Von einer ganz anderen Seite hatten fünf als Zeugen geladene Polizisten und zwei Polizistinnen die Frau kennengelernt. „Man mag es sich nicht vorstellen“, so der Richter und meinte damit nicht nur „den Lungen-Harry, wie man in Bayern sagt“, den die Frau beim ersten Vorfall einem Beamten mitten ins Gesicht gerotzt hatte.

Dauerfeuer an Beleidigungen: Beim Trinken in der Öffentlichkeit eskalierte die Situation

Am 29. Juni 2022 war gegen die Angeklagte an der alten Floßlände in Wolfratshausen ein Platzverweis ausgesprochen worden, weil sie dort trotz des dort geltenden Alkoholverbots mit einer Freundin gebechert hatte. Da sie der Aufforderung nicht nachkam, rückte die Polizei eine Stunde später erneut an. Als diese die Beschuldigte von der Wiese begleiten wollten, reagierte die Frau mit einem Dauerfeuer an Beleidigungen: „Fuck Bullen“, „Arschloch“, „Wichser“.

Auf den Tag genau drei Monate später, als die Polizei vom Lebensgefährten der Frau zu Hilfe gerufen wurde, hatte sie ihr Vokabular um Begriffe wie „Drecksau“ und „Bullensau“ erweitert. Tatort war nun ihre Wohnung in Geretsried, in der die Frau, erneut stark betrunken, ihr Zimmer verwüstet hatte. „Auf dem Boden lagen Glasscherben, überall waren Blutspritzer und an der Wand blutige Handabdrücke“, beschrieb ein Polizist das Szenario, in dem die Frau plötzlich mit geballten Fäusten auf ihn losgehen wollte.

„Wenn Alkohol im Spiel ist, sind alle Schleusen offen“ - Geretsriederin entschuldigt sich für mehrfache Ausraster

Bis zum nächsten Einsatz vergingen nur knapp drei Wochen. Am 17. Oktober war der S-Bahnhof in Wolfratshausen Schauplatz: Dort hatten es die Beamten nicht weit, weil sie wegen einer Schlägerei bereits vor Ort waren, als die Geretsriederin anfing zu randalieren. Der Einsatz endete schmerzhaft für einen Polizisten, den die Frau mit dem Fuß im Gesicht trat.

„Es tut mir furchtbar leid, was ich da alles gesagt und getan habe“, beteuerte die Angeklagte, die sich bei den Einsatzkräften teilweise schon im Vorfeld entschuldigt hatte und dies – sichtlich beschämt – in der Verhandlung wiederholte. „Das passiert nur, wenn ich zu viel Schnaps trinke.“ Der Staatsanwalt unterstellte der Rentnerin ein Aggressionsproblem unter Alkoholeinfluss. „Ein normaler Mensch würde sich nach dem ersten Mal in Grund und Boden schämen. Aber sie fällt wieder und wieder auf“, so der Anklagevertreter, der eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten beantragte, sich aber wegen des reumütigen Verhaltens der Frau während der Hauptverhandlung ebenfalls für eine Bewährung aussprach.

„Wenn Alkohol im Spiel ist, sind alle Schleusen offen“, stellte Richter Helmut Berger fest. Er hielt als Strafe ein Jahr auf Bewährung für ausreichend – auch, weil die Angeklagte sich bereit erklärte, an einer Alkoholtherapie teilzunehmen. RUDI STALLEIN