Geretsrieds Polizeichef erläutert den Begriff „nicht angepasste Geschwindigkeit“

Häufige Unfallursache im Winter ist eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Aber wann ist die Geschwindigkeit nicht angepasst? Geretsrieds Polizeichef Franz Schöttl erklärt es.

Gerade während der vergangenen Schneetage war dies wohl die häufigste Unfallursache auf den Straßen des Landkreises: nicht angepasste Geschwindigkeit. Aber wann ist eine Geschwindigkeit nicht angepasst? Auch dann schon, wenn ich bei Schneetreiben auf gerader Landstraße nur 70 Kilometer pro Stunde fahre? Franz Schöttl, Chef der Geretsrieder Polizei, erläutert diesen sogenannten Unbestimmten Rechtsbegriff näher:

+ Franz SchöttlLeiter der GeretsriederPolizeiinspektion

„Nach Paragraph 3 der Straßenverkehrsordnung darf ein Fahrzeugführer nur so schnell fahren, dass er sein Fahrzeug in jeder Situation beherrscht. Er muss seine Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften seines Fahrzeugs und der Ladung anpassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 Meter, wird das Ganze nochmals eingeschränkt: Dann darf man nicht schneller als 50 Kilometer in der Stunde fahren, sofern – beispielsweise auf spiegelglatten Straßen – nicht eine noch geringere Geschwindigkeit geboten ist. Man darf auch nur so schnell fahren, dass man innerhalb der überschaubaren Strecke stoppen kann, auf schmalen Fahrbahnen sogar innerhalb der halben übersehbaren Strecke. Sie sehen schon, der Gesetzgeber hält das sehr allgemein. Deshalb ein Merksatz: An einem Unfall ist immer der Fahrer, nie die Straße oder die Witterung schuld.“

peb

Lesen Sie auch: Experte erklärt, wo am Himmel der Stern von Bethlehem ist