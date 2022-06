Geretsrieds Siebenbürger Sachsen sind ganz in Frauenhand

Von: Doris Schmid

Teilen

Die neu gewählte Vorstandschaft: (v. li.) Sieglinde Thamm, Dietlinde Heneges, Kerstin Wagner, Edda Meyndt, Ursula Meyndt, Iris Maurus und Uschi Schuller. © Kevin Eisget

Ursula Meyndt bleibt Vorsitzende der Siebenbürger Sachsen. Das Kronenfest findet am Samstag, 9. Juli, statt.

Geretsried – Der Mai hat Schwung ins Verbandsleben der Siebenbürger Sachsen gebracht. Nachdem die Tanzgruppen auf Einladung der Egerländer Gmoi am 1. Mai auf dem Karl-Lederer-Platz ihr Können gezeigt hatten, folgte wenige Tage später die Mitgliederversammlung der Kreisgruppe mit Neuwahlen der Führung in den Ratsstuben. Die etwa 60 Anwesenden bestätigten Ursula Meyndt in ihrem Amt als Vorsitzende.

Die Chefin der Kreisgruppe freut sich laut Pressemitteilung, dass Treffen in dieser Größenordnung wieder möglich sind. „Tradition heißt nicht, Asche zu bewahren, sondern eine Flamme am Brennen zu halten“, wird Meyndt zitiert. Nur im Miteinander schaffe man Heimat. Mit ihren aktuell 538 Mitgliedern ist die Kreisgruppe die sechststärkste auf Landesebene – neuestes Mitglied ist übrigens Helmut Hahn, Vorsitzender der Egerländer Gmoi in Geretsried. Federn lassen musste der Chor. „Er ist von ehemals 40 Mitgliedern sehr zusammengeschrumpft.“ Nachwuchssänger sind willkommen.

Lesenswert: So können Kinder mit dem Urzel auf Entdeckungsreise gehen

Bei den Vorstandswahlen, die aufgrund der Corona-Pandemie um zwei Jahre hatten verschoben werden müssen, wurde Ursula Meyndt erneut in das Amt der Vorsitzenden gewählt. Auch die übrigen Vorstandsmitglieder sind allesamt Frauen: Meyndts Stellvertreterinnen sind Iris Maurus, Kerstin Wagner und Dietlinde Heneges. Sieglinde Thamm ist Schriftführerin. Neu im Vorstand arbeiten Kassenwartin Edda Meyndt und deren Stellvertreterin Uschi Schuller mit. Die Kasse werden Rita Christel und Heike Kraus prüfen.

Lesen Sie auch: Maitanz: Egerländer zurück auf dem Karl-Lederer-Platz

Groß ist die Freude unter den Siebenbürgern, dass in diesem Jahr wieder das traditionelle Kronenfest stattfinden kann, und zwar am Samstag, 9. Juli, auf der Böhmwiese. Die Vorbereitungen laufen laut Pressereferent Roland Widmann. „Die Mitglieder arbeiten bereits an der Fertigstellung der Krone“, schreibt er. Das Fest findet ab 12 Uhr bei jedem Wetter statt. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Der Umwelt zu Liebe bitten die Veranstalter, eigene Teller und Besteck mitzubringen.

nej

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.