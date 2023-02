Geweihte und gesegnete Sparkasse: Geretsrieder Geldgeschäfte bekommen neue Heimat

„Herzlich willkommen“: Renate Waßmer (re.), Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, begrüßte die Gäste am Freitag im neuen Beratungs-Center an der Egerlandstraße 49. © Sabine Hermsdorf-Hiss

15 Millionen Euro investierte die Sparkasse in ihr neues Beratungs-Center in Geretsried. Gebäude und Personal erfuhr nun eine feierliche Weihung.

Geretsried – In Zeiten, in denen Banken ihre Filialen schließen und stattdessen nur noch Container mit Automaten zum Geldabheben aufstellen sowie online mit ihren Kunden kommunizieren, ist der Neubau des Sparkassen-Beratungs-Centers in Geretsried ein Statement. Das 15 Millionen Euro teure Gebäude sei ein Bekenntnis zum Standort und ein positives Signal für Mitarbeiter und Kunden, sagten die Ehrengäste, Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller und Vize-Landrat Thomas Holz bei der Eröffnung am Freitag.

Die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, Renate Waßmer, Vorstandsmitglied Christian Spindler und Geschäftsleiter Rainer Wiedenbauer empfingen die geladenen Gäste – Politiker, Planer und Nachbarn – im hellen Schalterraum, von dem aus die Angestellten durch eine Glasfront auf die Egerlandstraße schauen können. Für Spindler schließt sich mit dem Neubau ein Kreis. Vor bald 33 Jahren, so erzählte er, verbrachte er an selber Stelle im alten Gebäude sein erstes Lehrjahr bei dem öffentlich-rechtlichen Kreditinstitut.

Wie berichtet wurde das bisherige, dreistöckige Eckhaus abgerissen und durch das siebenstöckige „E 49“ (Egerlandstraße 49) mit der markanten Klinkerfassade ersetzt. Vorübergehend kam die Sparkassen-Filiale für zwei Jahre im „PulsG“ am Karl-Lederer-Platz unter. Dort werden nach Auskunft von Eigentümer Korbinian Krämmel demnächst eine Physiotherapie- und eine Arztpraxis eröffnen.

Über dem Erdgeschoss des E 49, in das bald ein Nagelstudio einziehen soll, befinden sich die Beratungsräume. Sie sind eingerichtet nach dem Motto „S-Heimat 4.0“. Fotos des Uffingers Florian Werner aus dem gesamten Nordlandkreis, von der Böhmwiese mit ihren blühenden Mohnfeldern über die Isarauen bis zur Kirche von Königsdorf, schmücken die Wände – die Kunden sollen sich wie zuhause fühlen. Im neuen Beratungs-Center können sie künftig auch Versicherungen abschließen und Immobilien erwerben. Zuständig für diesen Bereich ist Martin Harbalik.

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen – Verdreifachte Zahl an Mietwohnungen im Neubau

Über ihren Geschäftsräumen hat die Sparkasse 24 Mietwohnungen, unter anderem für Mitarbeiter, geschaffen. Das sind dreimal so viele wie früher, was Vize-Landrat Holz mit den Worten lobte, die prosperierende, größte Stadt im Landkreis leiste damit einen wichtigen Beitrag gegen den Mangel an Wohnraum. Holz nannte die Sparkasse einen „Wirtschaftsmotor“, einen „verlässlichen Partner des Mittelstands und des Handwerks“, einen „attraktiven Arbeitgeber und Ausbilder“ – und nicht zuletzt einen „bedeutenden Steuerzahler“. Er überbrachte Wiedenbauer ein Wappen des Landkreises, in der Hoffnung, dass dieses neben all den schönen Landschaftsbildern einen Platz finde.

Den kirchlichen Segen spendeten der katholische Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier und sein evangelischer Kollege Dr. Theo Heckel. Die Katholiken verteilten ihr Weihwasser gerne in Gebäuden, auf Fahrzeugen und anderen Gegenständen, meinte Vogelmeier. Er aber wolle diesmal die Menschen segnen, die im Beratungs-Center ein- und ausgingen, weshalb er mit einem modernen Weihwassersprüher die Umstehenden beträufelte.

Sparkassen-Chefin Waßmer: „Nur positive Rückmeldungen“

Heckel fiel es nicht ganz so leicht, ein geistliches Wort bei der Einweihung eines Kreditinstituts zu sprechen. Dennoch gelang ihm der Spagat zwischen Christentum und schnödem Mammon. Statt sich vor dem Götzen Geld zu verneigen, solle man es gut verwalten und für Gutes einsetzen, so Heckel. Dafür fiel dem Pfarrer ein Beispiel ein: Man stehe gerade in diesem wunderbaren Haus, während andernorts Häuser eingestürzt seien, meinte er mit Blick auf die Erdbeben in der Türkei und Syrien.

Am Nachmittag lud die Sparkasse zu einem Tag der offenen Tür ein. Waßmer: „Bis jetzt haben wir nur positive Rückmeldungen bekommen. Darauf sind wir stolz.“

