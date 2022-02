Gewerbegebiet in Gelting: 19 Bäume gefällt und grüne Oase zerstört

Von: Doris Schmid

Alles weg: Die idyllische Teichlandschaft mit zahlreichen Büschen und Bäumen am Eingang zum Geltinger Gewerbegebiet wurde dem Erdboden gleich gemacht. © sh

Die Teichlandschaft gleicht nun einer Mondlandschaft: Ein neuer Eigentümer hat auf seinem Grundstück in Gelting 19 schützenswerte Bäume gefällt.

Gelting – An einem Zaunpfosten hängt ein Vogelhäuschen. Augenscheinlich hat es ausgedient. Diese Vermutung liegt nahe, wenn man vor dem Grundstück der ehemaligen Firma Gämmerler im Gewerbegebiet in Geretsried-Gelting steht. Das schöne Naturidyll mit Bäumen, Sträuchern und einem Teich wurde dem Erdboden gleich gemacht.

Elfi Blank-Böckl konnte es nicht fassen, als sie von dem Kahlschlag vor ihrer Haustür erfuhr. „Dort wurde etwas zerstört, was wunderschön war“, sagt die Nachbarin, die an der Leitenstraße einen Pflegedienst und eine Tagesstätte betreibt. Vor etwa drei Jahren sei genau dieses Naturidyll der Grund gewesen, warum sie sich im Geltinger Gewerbegebiet angesiedelt habe.

Der Teich, der zum Teil abgelassen wurde, zog viele Tiere an. „Es gab Saiblinge, Enten, Frösche, Eichhörnchen und verschiedene Spechtarten, die dort gebrütet haben“, sagt Blank-Böckl. „Die Artenvielfalt war groß.“ Sie und der vor zwei Jahren verstorbene Max Gämmerler – er hat das Idyll angelegt – hätten eine große Freude an der Flora und Fauna gehabt. „Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist“, sagt die Geschäftsführerin des „Sozialen Netzwerks“.

Traurige Reste: Insgesamt 19 schützenswerte Bäume wurden gefällt. Übrig geblieben ist nur noch das Wurzelwerk. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Diese Frage stellen sich auch die Stadt Geretsried und das Landratsamt, die sich von dem Umweltfrevel selbst ein Bild machten. Auch der Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller war vor Ort. „Das ist ein Vorgehen, das wir in keinster Weise gutheißen können“, sagt der Rathauschef.

Das ist inakzeptabel.

Laut Pressesprecher Thomas Loibl wurden 19 Bäume gefällt, die unter die Baumschutzverordnung fallen: ein Ahorn, zwei Birken, vier Rotbuchen und zwölf Weiden – eine davon mit einem beachtlichen Umfang von 4,20 Metern. „Hier wurde widerrechtlich in die Natur eingegriffen. Es wurde Baumbestand entfernt, der teilweise seit Jahrzehnten dort stand. Das ist inakzeptabel“, macht der Bürgermeister seinem Ärger Luft. „Wir werden die Möglichkeiten einer Ahndung im Rahmen unserer Baumschutzverordnung daher maximal nutzen“, kündigt er an. Möglich sind ein Bußgeld und die Forderung von Ersatzpflanzungen. Wer gegen das von der Stadt im Jahr 2013 erlassene Regelwerk verstößt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro belangt werden.

So hat die grüne Oase früher ausgesehen. © privat

Das Landratsamt wird den Vorfall in mehrerlei Hinsicht prüfen. Die Untere Naturschutzbehörde und das Bauamt sind involviert. Laut Pressestelle darf der Teich als „mutmaßliche Fortpflanzungs- und Ruhestätte/Lebensstätte von Amphibien nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützter Arten“ nicht ohne weitere Prüfung zugeschüttet werden, sondern muss erhalten bleiben. Darüber habe man den Eigentümer in einem Schreiben informiert. Ob baurechtlich ein Verstoß vorliegt, wird die Behörde ebenfalls untersuchen. Denn der Weiher ist im dort geltenden Bebauungsplan eingezeichnet.

