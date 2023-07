„Glücksfall“ für Kita in Stein: Neue Leiterin vorgestellt

Teilen

Fröhlicher Start: Svenja Seiler hat die Leitung der Kindertagesstätte in Stein übernommen, sehr zur Freude von Pfarrer Florian Gruber (li.) und Diakonie-Geschäftsführer Stefan Helm. © sabine Hermsdorf-hiss

Svenja Seiler heißt die neue Leiterin der Kindertagesstätte in Stein. Nun stellte die Diakonie die Geretsriederin vor. Die 59-Jährige war 37 Jahre lang Erzieherin.

Geretsried – Sie sei ein „Glücksfall“ für die Kindertagesstätte (Kita) in Stein, sagt Pfarrer Florian Gruber, Vorsitzender der Diakonie Oberland über Svenja Seiler. Gemeinsam mit Diakonie-Geschäftsführer Stefan Helm stellte er am Dienstag die Nachfolgerin für die im April ausgeschiedene Kindergartenleiterin Jutta Michel vor.

Sie hatte sich wie berichtet nach 16 Jahren verabschiedet, um beruflich andere Wege zu gehen. Schon kurz darauf, im Mai, konnte die Stelle neu besetzt werden – eine Seltenheit angesichts des eklatanten Personalmangels in der Kindergartenlandschaft.

Jutta Michel ist neue Kita-Leiterin in Stein: Sie war 37 Jahre lang Erzieherin

Mit Seiler, 59 Jahre, aus Geretsried stammend und seit 37 Jahren Erzieherin, hat die evangelische Kirche eine Frau mit großer Erfahrung gewonnen. Und die ist nicht unwichtig in dem Haus am Steiner Ring.

95 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen haben dort einen Migrationshintergrund, stammen aus 13 verschiedenen Nationen. Sechs der 31 betreuten Kinder sind zudem Integrationskinder, also solche mit körperlichen, geistigen oder emotionalen Einschränkungen. Elf Erzieherinnen, Kinderpfleger und Teilzeitkräfte kümmern sich in zwei Gruppen um sie.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Mir war klar, dass die Aufgabe eine Herausforderung bedeuten würde“, sagt Svenja Seiler, die zuletzt 23 Jahre in einer Kita in Neuried bei München arbeitete, davon 13 Jahre als Leiterin. Zuvor war sie in Dorfen und Wolfratshausen tätig gewesen. Angenommen habe sie diese Herausforderung, nachdem sie das nach ihren Worten „tolle und engagierte Team“ kennengelernt hatte.

Auch das Konzept der Diakonie, das jedes einzelne Kind so annimmt, wie es ist, gefiel der Erzieherin. Sie möchte die Mädchen und Buben individuell fördern und den ausländischen Kindern Deutsch beibringen, ohne dass sie ihre eigene Muttersprache vergessen sollen. „Wenn jemand auf Russisch oder Italienisch zählen oder Dinge in seiner Sprache benennen möchte – gerne. Das bereichert uns alle“, sagt Seiler.

Neue Kindergartenleiterin in Stein: Ihr gefällt das Konzept der Diakonie

Die Kinder mit Einschränkungen sollen im Sinne der Inklusion möglichst selbstverständlich an allen Dingen teilnehmen können. Die übrigen Angestellten, die teilweise seit über 20 Jahren im Diakonie-Kindergarten beschäftigt sind, leben den Grundsatz, dass alle Kinder gleich sind, schon sehr lange Zeit.

Svenja Seiler solle ihren Mitarbeiterinnen und ihren Schützlingen künftig als „Leuchtturmwärterin“ dienen, sagte Stefan Helm mit Blick auf den großen, blauen Holzleuchtturm im Vorgarten der Einrichtung: „Sie steigen da gedanklich hinauf und schauen voraus“.

Dass das Kindergartengebäude alt ist, mit schmalen Fluren und ein wenig verwinkelten Räumen, stört die neue Chefin kein bisschen. „Ich habe im Ickinger Gemeindehaus in Dorfen, einem ebenfalls sehr alten Gebäude, angefangen. Solche Häuser besitzen für mich Charme“, sagt sie. Bei schönem Wetter, wie es gestern herrschte, toben die Kleinen sowieso am liebsten im Garten. Und der ist in der Diakonie-Kindertagesstätte, ruhig am Waldrand gelegen und riesig groß, ein absoluter Pluspunkt.

Auch privat hält sich Svenja Seiler gerne in ihrem Garten auf. Sie lebt mit ihren Eltern und ihren zwei Hunden in einem Haus, hat zwei Kinder und mittlerweile vier Enkelkinder. tal

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.