Graffiti-Projekt: Jugendliche prangern ungewisse Zukunft an

Von: Susanne Weiß

Das Ergebnis eines Graffiti-Projekts schmückt das Jugendzentrum Saftladen. © Privat

Das Ergebnis eines Graffiti-Projekts schmückt das Jugendzentrum Saftladen in Geretsried. Es soll auf die schwierige Zeit für Heranwachsende aufmerksam machen.

Geretsried – Begleitet vom Gaißacher Künstlerkollektiv Isar Streetart konnten sich Besucherinnen und Besucher des Jugendzentrums Saftladen an einem Graffiti-Projekt beteiligen. Wie Sozialarbeiter Torsten Benz erklärt, sollte das Kunstwerk sich mit dem Jahresmotto „Unsere Stadt der Zukunft – ich bewege was!“ auseinander setzen. Das Ergebnis schmückt eine Wand an der Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried. Die Konzeption begann vor einem Jahr.

Geretsried: Graffiti-Projekt am Jugendzentrum Saftladen

Mit dem Graffiti erinnern die Jugendlichen an die schwierige Zeit, als Corona-Maßnahmen die persönlichen Treffen erschwerten. Im Saftladen in Geretsried entschied man gemeinsam, Aktionen um eine Feuertonne zu veranstalten, um niemanden davon auszuschließen. „Diese Situation in Verbindung mit dem Jahresmotto passte nicht so ganz zusammen“, so Benz. Die Jugendlichen hätten mit dem Graffiti unbedingt festhalten und darauf aufmerksam machen wollen, „dass es schwierig war, während dieser Zeit an die Zukunft zu denken, wenn zu diesem Zeitpunkt vieles nicht möglich war“.

Eine weitere neue Errungenschaft gibt es im Saftladen beziehungsweise davor. Mit Mitteln aus ihrem Jugendlichen-Etat und einer Förderung von 1090 Euro aus dem „Bayerischen Aktionsplan Jugend“ des Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales über das Projekt „Äktschn Oberland“ des bayerischen Jugendrings konnten die Besucher eine Tischtennisplatte anschaffen. Sie ist aus Beton und steht im Außenbereich. Dadurch kann sie auch außerhalb der Öffnungszeiten genutzt werden. Der Saftladen weihte die neue Tischtennisplatte feierlich mit einem Tischtennisturnier ein. sw

