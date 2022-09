Grillfleisch und Obazda, Hüpfburg und Feuerwehrauto: Gelting feiert beim Dorffest

Von: Dominik Stallein

Teilen

Nach einem kurzen Regenguss füllte sich der Dorfplatz in Gelting am Sonntagnachmittag rasch mit Besuchern. © ph

Im Geretsrieder Ortsteil Gelting fand mit zahlreichen Aktionen das zwölfte Dorffest statt. Der Erlös wird für den Ort verwendet - es gibt schon konkrete Ideen.

Gelting – Ganz schön ins Schwitzen kam Stadtrat Martin Huber am Sonntag. Der CSU-Ortsvorsitzende war einer von vielen Helfern, die das mittlerweile zwölfte Dorffest in der Ortsmitte ermöglichten. Schon am Vormittag stand Huber am Holzkohlegrill, um Fleisch und Würste zu verkaufen. „Hier hat den ganzen Tag die Hütte gebrannt“, bilanzierte er am Abend im Gespräch mit unserer Zeitung.

Grillfleisch und Obazda, Hüpfburg und Feuerwehrauto: Gelting feiert beim Dorffest

So wie Huber ging es auch Lorenz Freiseisen, der in der alten Dorfschmiede Stahlkunstwerke für Kinder anfertigte und danach seinen Durst am Getränkestand des SV Gelting löschte. Der SV war einer von sieben Vereinen, die das Dorffest zusammen mit Anita Zwicknagl vom städtischen Kulturamt organisiert hatten.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Zu der aus diesem Grund aus der Taufe gehobenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gehören zudem die Brauchtumsgruppe, die Feuerwehr, der Schützenverein, der Veteranen-, Reservisten- und Bürgerverein, der Spielmannszug und der Burschenverein Gelting. „Der Erlös des Dorffestes wird für die Aufstellung von drei Tafeln an den Geltinger Ortseingängen verwendet“, erklärte GbR-Sprecher Martin Palik.

Dorfladen, Feuerwehr und Ortsvereine machen mit: Ortsteil Gelting feiert Dorffest

Für jede Menge Umsatz sorgte am Sonntag das Dorfladenteam, das insgesamt 50 Kuchensorten anbot. Steckerlfisch, Grillfleisch sowie Obazda mit Brezen waren ebenfalls bei den Gästen gefragt. Kinder vergnügten sich in der Hüpfburg, beim Kinderschminken, ritten auf Ponys oder stiegen in ein Feuerwehrauto. „Wir sind eine tolle Truppe, in der auch für Jugendliche viel geboten ist“, warb Kommandant Walter Weiss für eine Mitgliedschaft bei der Geltinger Wehr.

Am Tag des offenen Denkmals: Geltinger Kirchturm konnte besichtigt werden

Über viel Interesse freute sich auch Mesnerin Cornelia Herrnböck, die am Sonntag, am Tag des offenen Denkmals, zur Turmbegehung in die Filialkirche St. Benedikt einlud. Dass die Fernsicht über die Voralpenlandschaft aufgrund dichter Wolken etwas von seiner sonstigen Pracht einbüßte, nahmen die Besucher gelassen hin.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Begleitet von den Stücken der Gartenberger Bunkerblasmusik zog Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller am Sonntagabend ein positives Fazit zum Dorffest: „Das stärkste Monument ist die Gemeinsamkeit, die Denkmäler stellen nur einen Rahmen dar.“