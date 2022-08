Größte Corona-Teststation in Geretsried geschlossen: „War eine sehr intensive Zeit“

Von: Susanne Weiß

Auf dem Gustavo-Gusto-Gelände werden keine Schnelltests mehr genommen. Die Geretsrieder Anlaufstelle ist zu. Betreiberin Alexandra Dieterich blickt zurück.

Die Corona-Teststation an der Böhmerwaldstraße war fast eineinhalb Jahre lang eine wichtige Anlaufstelle, zwischenzeitlich sogar die einzige in Geretsried. Auch in unsicheren Zeiten, wenn neue Testverordnungen auf sich warten ließen, hielt das Wolfratshauser Start-up-Unternehmen excura das Angebot im ehemaligen Verkaufshäuschen von Gustavo Gusto aufrecht. Nun hat der Tiefkühlpizzahersteller dort ein Pförtnerhäuschen eingerichtet (wir berichteten). Redakteurin Susanne Weiß sprach mit excura-Geschäftsführerin Alexandra Dieterich.

Alexandra Dieterich © Privat

Frau Dieterich, wann und warum wurde die Teststation geschlossen?

Wir wurden nicht geschlossen, sondern haben uns bei „glücklicherweise“ sinkendem Bedarf dazu entschieden, mit Ablauf der bis dahin gültigen Testverordnung zum 30. Juni den Testbetrieb auszusetzen.

Welche Bilanz ziehen Sie nach eineinhalb Jahren Betrieb?

Wir haben unsere Arbeit im April 2021 aufgenommen, und es war eine sehr intensive Zeit für uns. Uns ist es gelungen, trotz ständig wechselnder Anforderungen die Testkapazitäten auf den Bedarf abzustimmen. Das bedeutete für uns und unser Personal nicht nur ständige Anpassung der Abläufe, sondern auch viele Anstrengungen, um eine stetig gute Qualität zu garantieren – und das in Zeiten, die auch für die Testpersonen nicht immer ganz einfach waren. Wir blicken äußerst zufrieden auf diese Zeit zurück und hoffen, dass wir mit unserer Arbeit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten konnten. Ohne unser tolles Team hätten wir das nicht geschafft.

Wie geht es für das Start-up-Unternehmen excura nun weiter?

Wir befinden uns noch im Sommerurlaub, haben noch keine konkreten Pläne und können bedarfsorientiert und situationsabhängig handeln.

