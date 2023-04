Großalarm im Raum Geretsried: Verpuffung in Firmenhalle eines Chemie-Unternehmens

Von: Carl-Christian Eick

Großeinsatz bei Rudolf Chemie in Geretsried: Laut Polizei hat sich in einer der Betriebshallen eine Verpuffung ereignet. Die Feuerwehr errichtete einen Sichtschutz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei Rudolf Chemie in Geretsried hat sich am Donnerstagnachmittag eine Verpuffung ereignet. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften ist an der Altvaterstraße im Einsatz.

Geretsried - Bei der Firma Rudolf GmbH an der Altvaterstraße in Geretsried hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Unfall ereignet. Das Unternehmen, das 2022 sein 100-jähriges Bestehen feierte, stellt Textilhilfsmittel und Spezialchemikalien her. Nach ersten Informationen unserer Zeitung soll sich in einem der Firmengebäude eine Verpuffung ereignet haben.

Die Integrierte Rettungsleitstelle Weilheim löste Großalarm aus. In Geretsried und in der Nachbarstadt Wolfratshausen heulten die Sirenen. Im Einsatz, der aktuell noch läuft, sind unter anderem Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte aus Geretsried, Wolfratshausen sowie Bad Tölz. Auch das Unfallklinikum Murnau war präventiv über das mögliche Großschadensereignis informiert worden. Nach derzeitigem Sachstand ist bei dem Unfall eine Person verletzt worden. Das teilte die Geretsrieder Polizei vor wenigen Minuten auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Unternehmen beschäftigt am Stammsitz in Geretsried 385 Frauen und Männer

Die Firma Rudolf war eine der ersten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Geretsried ansiedelte. Am Stammsitz an der Altvaterstraße sind 385 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, weltweit sind es über 1900. (cce)

