Großalarm in Geretsried: Batteriebrand in Gewerbebetrieb – Polizei: Fenster und Türen schließen

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Großalarm: Ein Brand in einem Gewerbebetrieb in der Stadt Geretsried hat zahlreiche Feuerwehren auf den Plan gerufen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Großalarm für die Feuerwehren in der Region Geretsried. Nach Informationen unserer Zeitung hat sich in einem Gewerbegebiet ein Störfall ereignet.

Geretsried – In einem Gewerbebetrieb in Geretsried-Gelting ist es nach Informationen unserer Zeitung gegen 11.45 Uhr zu einem Störfall gekommen. Offenbar ist in einem Betriebsgebäude an der Traunreuter Straße ein Brand ausgebrochen. Das Gebiet ist abgesperrt, es ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Die Integrierte Leitstelle Oberland in Weilheim hat Großalarm für die Feuerwehren in der Region Geretsried ausgelöst. Einsatzkräfte aus Wolfratshausen und Königsdorf sind bereits vor Ort. Der Betrieb ist ein Testzentrum für Elektromobilität und prüft Batterien und Komponenten von Elektrofahrzeugen auf Herz und Nieren.

Polizeipräsidium: „Nach den ersten Erkenntnissen brennen unter anderem größere Batterien“

Kurz nach 13 Uhr teilte Maximilian Maier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, in einer Voraus-Information mit: „Derzeit befinden sich eine Vielzahl von Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste im Einsatz. Des Weiteren sind auch zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Geretsried sowie umliegender Dienststellen vor Ort. Nach den ersten Erkenntnissen brennen unter anderem größere Batterien, weshalb es zu einer stärkeren Rauchentwicklung kommt. Der Rauch zieht aktuell weg von bewohntem Gebiet, weshalb derzeit keine akute Gefahr für die Bevölkerung besteht. Wir empfehlen dennoch, im Bereich der Brandörtlichkeit Fenster und Türen geschlossen zu halten.“

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)