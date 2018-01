Nach Feuerwerk: Großbrand in Geretsrieder Mehrparteienhaus

Das Mehrparteienhaus an der Sudetenstraße musste komplett evakuiert werden.

Rakete auf Balkon gelandet?

von Volker Ufertinger schließen

Geretsried - Seit dem Jahreswechsel hält ein Brand in einem Mehrparteienhaus an der Sudetenstraße Feuerwehr und Polizei in Atem. Ausgelöst wurde er vermutlich durch eine Rakete, die auf einem Balkon im ersten Stock gelandet ist. Die Bewohner mussten evakuiert werden.