Große Schätze aus der Geretsrieder Fotosammlung

Archivarin Nadine Wickert erzählt Anekdoten aus der Stadtgeschichte.

Geretsried – 2019 ist das Geretsrieder Stadtarchiv vom Rathaus an die Elbestraße umgezogen. Dabei ging der gesamte Bestand einmal durch die Hände von Stadtarchivarin Nadine Wickert. „Natürlich konnten noch nicht alle Archivalien vollständig gesichtet werden“, räumt die Rathausmitarbeiterin ein. Dafür sei das Archiv zu umfangreich. „Aber es haben sich bereits kleine Schätze aufgetan.“ Zum bundesweiten Tag der Archive an diesem Samstag gibt Wickert einige ihrer Entdeckungen preis.

+ Unmengen an Ordner und Kartons: Stadtarchivarin Nadine Wickert packte im vergangenen Jahr den Gesamtbestand des Archivs für den Umzug in Kisten. Für unsere Zeitung ging sie auf Entdeckungsreise. © sh

„Die Geschichte der Stadt lässt sich am besten durch einen Blick in die Fotosammlung des Stadtarchivs illustrieren“, sagt Wickert. Durch die zahlreichen Bildquellen werde die Vergangenheit greifbar und eröffne einen Blick in vergangene Jahrzehnte. Wie berichtet feiert Geretsried heuer 70 Jahre Gemeindegründung und 50 Jahre Stadterhebung. Auch der Waldsommer, der Nachfolger des Sommerfests, steht auf dem Programm. Das erste dokumentierte Volksfest fand 1949 im Lager Buchberg auf der Böhmwiese statt – ein halbes Jahr bevor Geretsried gegründet wurde. Das Stadtarchiv besitzt Fotos davon. Eines zeigt die erste Musikkapelle, die die Gäste mit Blasmusik unterhielt. Vermutlich gab es damals auch einen Festzug. Auf einer Aufnahme ist ein Wagen mit Kindern und einem gemalten Hexenhäuschen zu sehen. Das Motiv ist unschwer zu erkennen: Es handelt sich um das Märchen Hänsel und Gretel.

+ Rüffel von höchster Stelle: Ein königlicher Bezirksamtmann kommt 1891 zur jährlichen Visitation nach Gelting. Der Amtsinspektor ist kritisch. Er stört sich unter anderem am Zustand der Dorfstraße, die durch Jauche und Dung beschädigt ist. Das Foto entstand zwischen 1910 und 1915. © Wal ter Holzer/Arbeitskreis historisches Geretsried

„In der Amtszeit von Bürgermeister Heinz Schneider wurden diverse Fotoalben angelegt“, berichtet die Archivarin. Sie zeigen den 2003 verstorbenen SPD-Politiker mit Amtskette vor dem Rathaus, bei der Stimmabgabe bei der Kommunalwahl – und leicht bekleidet im Hallenbad. Zusammen mit Max Deutschmann und Rudolf Hermann wagte Schneider am 3. Dezember 1971 den Sprung ins kühle Nass des damals neuen Hallenbads. Offiziell in Betrieb ging es Anfang 1972.

Auch ein Visitationsbericht des königlichen Bezirksamts München II aus dem Jahr 1891 fiel der Archivarin in die Hände. Der königliche Bezirksamtmann Hartlieb hatte dem Dorf Gelting einen Besuch abgestattet. „In seinem Protokoll, angefertigt am 18. Juni 1891, macht er auf größere und kleinere Missstände innerhalb der Gemeinde Gelting aufmerksam“, berichtet Wickert. Die Visitation habe zunächst unter keinem guten Stern gestanden: So sei am Tag des Besuches der Verwalter der Gemeindekasse nicht aufzufinden gewesen. Er war nicht zu Hause und konnte auch nicht geholt werden. Wickert: „So musste die Kassenprüfung verschoben werden, und der königliche Beamte wandte sich der Kontrolle der Bieraufschlagskasse zu.“

+ Pack’ die Badehose ein: Am 3. Dezember 1971 tauschten die Mandatsträger (v. li.) Max Deutschmann, Bürgermeister Heinz Schneider und Rudolf Hermann Anzug gegen Badehose. Sie wagten einen Sprung ins kühle Nass im neuen Hallenbad. © Stadtarchiv Der Bieraufschlag war der Archivarin zufolge gemäß der ortspolizeilichen Vorschriften vom 5. September 1875 von jedem zu entrichten, der Bier in den Ort brachte. Darüber sollte Buch geführt werden. Aber für das 1891 fanden sich keine Einträge. Es fehlten sogar die Abschlüsse der Tagebücher für 1890. „Der Verwalter, der später auf der Straße getroffen wurde, erklärte diese Saumseligkeit damit, dass noch nicht einmal aus dem Jahr 1890 sämtliche Beträge einbezahlt worden sind“, schrieb der Bezirksamtmann in sein Protokoll. Auch 1891 sei „von den Pflichtigen keinerlei Zahlung“ erfolgt“. Man habe sich im Verlauf darauf geeinigt, die Wirte zu verständigen, den ausstehenden Bieraufschlag einzufordern und künftig die Bücher ordentlich zu führen.

„Nachdem der königliche Amtsinspektor sehr gründlich gearbeitet hat, sind ihm auch die kleinsten Details nicht verborgen geblieben“, berichtet Wickert. So schrieb er, dass bei den örtlichen Krämern die Streichhölzer nicht vorschriftsmäßig verwahrt wurden. Sie sollten in Zukunft „in Blech oder irdenen Gefäßen untergebracht werden“. Außerdem monierte er, dass die Karte von Bayern, die im Schulhaus hing, derart defekt sei, dass eine neue beschafft werden müsse.

Zu guter Letzt erging der Hinweis, dass die Ortsstraße und viele Plätze „durch das Auslaufen der Jauche“ beschädigt seien. Die Besitzer der „einschlägigen Dungstätten“ hätten für die ordentliche Ablage der Düngergruben Sorge zu tragen. Das Auslaufen der Gülle sei zu verhindern – sonst sei mit einer „Strafeinschreitung“ zu rechnen. Wickert: „Und wäre das alles nicht genug, so erwartete der königliche Bezirksamtmann einen Vollzug binnen vier Wochen.“

