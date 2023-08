Grüne Wäsche: „Zero-Wash“ in Geretsried arbeitet komplett nachhaltig

Von: Elena Royer

Kleine Perlen, große Wirkung: Die Mikroperlen massieren den Schmutz aus der Wäsche, wodurch weniger Waschmittel und Wasser nötig sind. Lidia Zoumis holte die innovative Waschtechnologie nach Deutschland. © Hermsdorf-Hiss

Lidia Zoumis betreibt eine klimaneutrale Wäscherei in Geretsried. Die Wäscherei ist für den deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Inhaberin Lidia Zoumis erklärt das Konzept von „Zero-Wash“.

Geretsried – Es gibt kaum ein besseres Gefühl, als sich abends in ein frisch gewaschenes Bett zu legen. Wenn man dann noch weiß, dass die Decken- und Kissenbezüge nachhaltig gereinigt wurden, lässt es sich beruhigt schlummern. Nachhaltig zu waschen, das hat sich „Zero-Wash“ auf seine Fahne geschrieben. Die Wäscherei in Geretsried ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Unsere Zeitung hat sich mit Inhaberin Lidia Zoumis getroffen, die das Konzept von „Zero-Wash“ erklärt.

„Zero-Wash“ in Geretsried eröffnete während der Pandemie

Betritt man das Geschäft von Zoumis an der Händelstraße, wirkt auf den ersten Blick alles so, wie in jeder anderen Wäscherei auch. Große Maschinen, Bügelbretter, fertig gewaschene Hemden, fein säuberlich auf Kleiderbügel gehängt und verpackt in Folie. Doch „Zero-Wash“ ist keine normale Wäscherei. Dort wird nämlich klimaneutral gereinigt. Das gab es bis Oktober 2021, als „Zero-Wash“ öffnete, in Deutschland nicht.

Kleine Kügelchen massieren den Schmutz aus der Wäsche

Unter anderem kleine Kügelchen, sogenannte Mikroperlen, tragen einen entscheidenden Teil dazu bei, wie Zoumis erklärt. Sie zeigt durch das Sichtfenster einer Waschmaschine. Zusätzlich zur Wäsche fliegen darin etwa eine Million dieser Kügelchen herum. „Sie ziehen den Schmutz an und massieren ihn aus der Wäsche“, erklärt Zoumis, die in Wolfratshausen wohnt. „Man kann sich das vorstellen wie eine Dusche. Bei uns badet die Wäsche nicht, sondern sie wird geduscht.“ Diese vom Unternehmen BASF entwickelten Mikroperlen helfen, Wasser und Waschmittel einzusparen. „Einmal im Jahr werden sie ausgetauscht und recycelt.“ Ein weiterer Vorteil: Die Wäsche knittert dank der Perlen nicht so sehr und ist auch nicht so feucht. Für Kleidung mit vielen Taschen eigne sich diese Technologie aber nicht so gut.

Ich wollte zeigen, dass Wäschereien auch nachhaltig sein können.

Während der Corona-Pandemie hat die 52-jährige studierte Wirtschaftsingenieurin zufällig diese innovative Waschtechnologie entdeckt, die es bislang in Deutschland nicht gab und die 70 Prozent weniger Wasser, 50 Prozent weniger Energie und 50 Prozent weniger Waschmittel im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinen benötigt. „Zeitsparende Dienstleistungen haben während Corona einen Aufschwung erlebt. Da dachte ich mir, warum probiere ich das nicht hier in Deutschland. Ich wollte zeigen, dass Wäschereien auch nachhaltig sein können.“ Bis es allerdings so weit war, verging etwas Zeit, da Zoumis die Maschinen erst nach Deutschland hat bringen lassen musste.

Auch ein Abhol- und Lieferservice gehört zum Angebot von „Zero-Wash“

Heute bietet Zoumis, die aus Bulgarien stammt, auch einen Abhol- und Lieferservice für Wäsche an. Die Mutter von drei Kindern weiß aus eigener Erfahrung, wie zeitraubend das Wäschewaschen sein kann. Bequem über das Internet oder via App können sowohl Privat- als auch Gewerbekunden Termine vereinbaren. Den gewünschten Abholort kann man dort auch angeben. Übergabe und Lieferung laufen ebenfalls nachhaltig ab: „Wir haben zwei Elektroautos, die wir zu Hause mit Sonnenenergie aus unserer eigenen PV-Anlage aufladen“, erzählt Zoumis. Ansonsten bezieht die Wäscherei Ökostrom und Ökogas.

Bei „Zero-Wash“ wurde wirklich an alles gedacht: Das verwendete Waschmittel ist ökologisch abbaubar. „Es belastet die Gewässer nicht, und stammt aus einem Werk in Deutschland, das mit Wasserkraft und Sonnenergie betrieben wird. Selbst der Kanister ist aus recyceltem Plastik“, betont Zoumis. Außerdem ist die Plastikfolie, in der zum Beispiel die gereinigten Hemden verpackt werden, klimaneutral. Stammkunden erhalten sogar eine wiederverwendbare Folie, erklärt die Inhaberin.

Wäscherei ist für den deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Apropos Kunden: Kommen sie zu „Zero-Wash“ weil ihnen die nachhaltige Arbeitsweise zuspricht, oder weil die Wäscherei gut erreichbar in der Nähe ist? „Das ist unterschiedlich“, sagt Zoumis. „Ein paar kommen tatsächlich wegen der Nachhaltigkeit. Und natürlich ist es besser, hier die Maschine mit mehr Wäsche laufen zu lassen, als daheim nur eine halbe Maschine zu waschen. Andererseits kommen viele Kunden auch, weil in unseren Räumen vorher schon eine Wäscherei war. Für die sind wir einfach die Wäscherei um die Ecke.“

Nun ist „Zero-Wash“ für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) in der Kategorie „Gesundheit und Soziales“ und in der Branche „Persönliche Dienstleistungen“ nominiert. Unabhängige Fachjurys entscheiden, wer nominiert wird. „Der neue DNP soll in allen Branchen Unternehmen identifizieren, die sich erfolgreich auf den langen, komplexen Weg zur Nachhaltigkeit gemacht haben“, steht auf der Internetseite des Nachhaltigkeitspreises. Die Preisverleihung findet am 23. November in Düsseldorf statt.

Pilotprojekt: Bald Filter gegen Mikroplastik?

Sich auf dieser Nominierung auszuruhen, ist nicht Zoumis’ Ding. Die 52-Jährige denkt schon weiter: „Ich würde gerne ein Pilot-Projekt mit Filtern starten, die das Mikroplastik aus dem Abwasser filtern. Und ich würde gerne mit Ozon angereichertem Wasser waschen. Das ist desinfizierend, entfernt Flecken und spart Energie. Über den Wasserzulauf würde das in die Maschine gelangen.“ Das Einzige, was die Wolfratshauserin davon abhält, ist der Service für eine solche Anlage: „Das gibt es nämlich in Deutschland bislang nicht.“

Aber wer weiß – vielleicht wird Zoumis ja auch mit diesen Ideen die Erste sein, die mehr Nachhaltigkeit nach Deutschland holt.

