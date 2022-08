Grünen-Stadtrat und Künstler Volker Witte feiert 80. Geburtstag

Von: Doris Schmid

Teilen

Volker Witte wird heute 80 Jahre alt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Grünen-Stadtrat und Künstler Volker Witte feiert an diesem Montag seinen 80. Geburtstag. Er machte sich auch als Wirt vom „Korkenzieher“ einen Namen.

Geretsried – Seit 22 Jahren sitzt Volker Witte für die Grünen am Stadtratstisch. Mittlerweile ist er das älteste Mitglied des Gremiums. An diesem Montag feiert der freischaffende Künstler und ehemalige Kneipier seinen 80. Geburtstag.

Witte stammt aus Uelzen in der Lüneburger Heide, sein Vater war Maler, seine Mutter „Kunstgewerblerin“, wie er es nennt. Sie stelle in der Nachkriegszeit aus allem und nichts Spielzeug her. Witte erlernte den Beruf des Schauwerbegestalters und bildete sich künstlerisch bei Ernst Pingel, einem Maler seiner Heimatstadt, weiter.

Volker Witte eröffnete „Korkenzieher“ - Kneipe war schon immer sein Traum

Seine Karriere als Wirt startete er 1983 in Geretsried in einer winzigen Kneipe an der Richard-WagnerStraße, im Keller des Gasthauses Isarwinkel. „Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, ich hatte keine Ahnung“, sagte er einmal im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber das war schon immer mein Traum.“ Platz war für eine kleine Bühne und gut 30 Gäste. Der Künstler und Maler gestaltete vieles selbst – so auch den Schriftzug des „Korkenziehers“, der hinter der Bühne prangte. Und er stellte in der Kneipe auch eigene Werke aus. In den zweiten „Korkenzieher“ am Steiner Ring zog Witte 1989. Prominente wie Willy Astor, Klaus Doldinger oder Michael Mittermeier traten bei ihm auf. Als in Gelting mit dem „Hinterhalt“ eine weitere Kleinkunstkneipe eröffnete, wurde es finanziell eng für den „Korkenzieher“. Witte zog die Reißleine und machte zu.

Doch damit verschwand Witte nicht von der Bildfläche: Der Umweltschützer und Grünen-Stadtrat war als Fahrer für die Tafel tätig, trat als Nikolaus auf und leistete karitative Beiträge. Für sein langjähriges Engagement im Stadtrat und zeitweise auch im Kreistag wurde er 2021 von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ausgezeichnet. „Wenn Volker Witte etwas sagt, wird es ruhig. Das ist die höchste Anerkennung“, blickte Landrat Josef Niedermaier zurück. Witte habe sich aus vollster Überzeugung für seine Wertegesinnung eingesetzt, sei dabei aber kein „asketischer Grüner“ gewesen.

In Ausstellung präsentierte Volker Witte sein Lebenswerk

Vor wenigen Monaten präsentierte der Künstler in der Galerie von Albrecht Widmann sein Lebenswerk. Das Spektrum seiner Retrospektive reichte von großformatigen Gemälden bis zu kleinen, feinen Monotypien. Besonders Augen sind im künstlerischen Werk des 80-Jährigen ein großes Thema. nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.