Grüner Engel: Umweltminister zeichnet engagierten Geretsrieder aus

Von: Dominik Stallein

Ein Grüner Engel: Der Geretsrieder Peter Beck (li.) hat die Auszeichnung von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber erhalten. © umweltministerium

Peter Beck hat viele Jahre lang den Schulgarten am Isardamm gepflegt. Zuvor kümmerte sich seine Frau über 30 Jahre darum.

Geretsried – Statt im grauen Klassenzimmer sollen die Kinder dort lernen können, wo sich etwas rührt, wo es blüht, wo es bunt ist: Schulgärten sind besondere Lernorte. Peter Beck aus Geretsried hat sich viele Jahre lang um die Anlage an der Isardammschule in Geretsried gekümmert. Für dieses Engagement wurde der 84-Jährige kürzlich mit dem Grünen Engel – eine Auszeichnung des bayerischen Umweltministeriums – geehrt.

Die Aufgabe hat der Geretsrieder quasi geerbt: Seine Frau Renate hatte den Schulgarten initiiert. 36 Jahre lang war sie Lehrerin an der Isardammschule. Nach ihrem Tod hat Beck im Jahr 2007 die Pflege des 300 Quadratmeter großen Gartens übernommen und hielt die „natürliche Blumenvielfalt mit Hecken und Teich“ in Schuss, wie der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber in seiner Laudatio sagte. „Blumen gießen, Unkraut jäten, Hecken schneiden, Teich pflegen – die fachgerechte Pflege des Schulgartens ist eine zeitaufwendige und harte Arbeit“, lobte der Staatsminister Becks Einsatz.

Geretsried: Umwelt-Arbeit war für Peter Beck „selbstverständlich“

„Das Engagement war für mich selbstverständlich“, sagt Beck im Gespräch mit unserer Zeitung bescheiden. Das Werk seiner Frau – „sie hat sich 30 Jahre lang voller Leidenschaft darum gekümmert“ – wollte er unbedingt fortführen. „Ich hatte als Rentner ohnehin Zeit, und die Rektorin hat mir immer Rückendeckung gegeben“, erinnert sich der Geretsrieder. Inzwischen hat sich der 84-Jährige altersbedingt aus der Pflege des Schulgartens zurückgezogen. Eine Zeit lang habe sich seine Tochter noch darum gekümmert, die ihm zuvor auch immer wieder geholfen hatte. „Sie hat mir viel gezeigt, was mir fachlich am Anfang gefehlt hat“, erklärt Beck. Mittlerweile ist die Gartenpflege in anderen Händen.

Inken Domany vom Umweltamt im Rathaus freut sich über die Auszeichnung für Peter Beck. „Er hat diese Anerkennung verdient“, sagt sie. Außerdem sei der Grüne Engel auch ein „ehrendes Andenken“ für seine Gattin. Im Zuge der Arbeiten im Schulgarten hätte Domany das Engagement des Geretsrieders kennengelernt. „Frau Beck hat ihn wirklich schön gestaltet, vor allem den Teich.“ Man könne dem Garten den großen Einsatz des Ehepaares ansehen.

