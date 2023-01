Ohne Beton und Keller: Grünes Licht für nachhaltiges Mini-Quartier in Geretsried

Von: Susanne Weiß

Noch sind die Ideen auf Papier: 2023 wollen Philipp Wagner (li.) und Daniel Schmitt-Haverkamp ein nachhaltiges Mini-Quartier an der Jahnstraße errichten . © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Bauprojekt, das die Welt ein bisschen besser machen soll: Das geplante nachhaltige Mini-Quartier an der Geretsrieder Jahnstraße hat eine Hürde genommen.

Geretsried – Einen Moment lang mussten Daniel Schmitt-Haverkamp und Philipp Wagner zittern, am Ende konnten sie das Rathaus aber frohen Mutes verlassen. Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats hat ihrem Antrag in der Sitzung am Dienstag einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Der Mitgründer der Putzmittelmarke Everdrop und der Architekt planen ein autarkes Mini-Quartier an der Jahnstraße 78 (wir berichteten).

Grünes Licht für nachhaltiges Mini-Quartier in Geretsried

Evelyn Ceka vom Fachbereich Bauen der Stadt Geretsried erläuterte die Eckdaten des Projekts: In dem allgemeinen Wohngebiet nördlich des Waldfriedhofs soll ein bestehendes Einfamilienhaus abgerissen und durch ein Doppelhaus und einen Fünfspänner ersetzt werden. „Es wird eine Wohneigentümergemeinschaft mit gemeinsamer Energieversorgung werden“, so die Rathausmitarbeiterin. Es sei eine klimaneutrale Bauweise mit rein natürlichen Materialien vorgesehen. Um keine Flächen zu versiegeln, werde das Haus auf Stützen errichtet. Im vorderen Bereich des Grundstücks sieht der Plan das Doppelhaus mit Terrassen und die Einfahrt mit je sieben Carports und offenen Stellplätzen vor. Dahinter sollen die fünf Reihenhäuser stehen. Über eine Treppe beziehungsweise Rampe geht es den bestehenden Hügel hinab zum Technikraum und zu Fahrrad-Abstellabteilen. „Unterkellert wird nur der Technikraum“, betonte Ceka.

Verbunden mit dem Bauantrag war die Befreiung von fünf Festsetzungen im Bebauungsplan. Ganz schön viel, fand Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste): „Höhlen wir damit den Bebauungsplan aus?“ Ihm missfiel insbesondere die Überschreitung des festgesetzten Bauraums um 7,5 Meter. „Heftig“, meinte er.

Ausnahmegenehmigungen für nachhaltiges Mini-Quartier in Geretsried

Der Blick auf die Pläne schaffte jedoch Aufklärung. „Vorher stand dort ein u-förmiges Gebäude“, erläuterte Ceka. Durch die Überschreitung entstehe ein geradliniger Baukörper und eine effizienter nutzbare Wohnfläche. Die anderen Befreiungen beziehen sich auf eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch ein Vordach entlang des Reihenhauses. „Die Dachflächen sollen um drei Meter verlängert werden für eine Photovoltaik-Anlage“, so die Rathausmitarbeiterin. Aus diesem Grund gebe es auch die Bitte, keine roten Dachsteine verwenden zu müssen. „Schwarze beziehungsweise dunkle fügen sich gestalterisch in die Umgebung ein.“ An der Bestandsbebauung orientiert sich zudem die Abweichung der Hauptfirstrichtung. Und schließlich überschreitet ein bereits bestehendes Nebengebäude die Baugrenze. Der Ausschuss hatte – entsprechend dem Vorbescheid – keine Einwände. Der nächste Meilenstein für Schmitt-Haverkamp und Wagner beziehungsweise ihre NALEWO GmbH aus Grünwald ist die Erteilung der Baugenehmigung durch das Landratsamt. Sie wollen das nachhaltige Mini-Quartier noch in diesem Jahr verwirklichen. sw

