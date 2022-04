Grundschüler erleichtern Flüchtlingskindern Start in neuen Alltag

Begrüßung auf Ukrainisch

Immer mehr Flüchtlingskinder aus der Ukraine kommen in den Landkreis. Die Grundschüler erleichtern ihnen den Start in ihren neuen Alltag.

Geretsried/Icking – Als Neuling in einer Klasse hat man es nicht leicht. Ganz besonders, wenn man Heimweh hat und die Sprache der anderen nicht spricht. Doch die Kinder in der Schule erleichtern aus der Ukraine geflüchteten Mädchen und Buben den Start in ihren neuen Alltag.

Im Landkreis gibt es derzeit rund 1000 Kriegsflüchtlinge. Etwa die Hälfte sind Kinder und Jugendliche. Von den Kleinen gehen bereits einige wieder zur Schule. Pädagogin Ursula Eick hat in ihrer Klasse an der Grundschule Icking ein Mädchen aus Kiew. „Der Mutter war es wichtig, dass ihr Kind keine Zeit verliert“, berichtet die 53-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Einen Tag vorher informierte die Lehrerin die Mädchen und Buben über die neue Schülerin aus der Ukraine.

„Die Neugierde war sehr groß“, blickt die Wolfratshauserin zurück. Sie bat ihre Klasse, nicht auf sie zuzustürmen, „weil wir nicht wussten, in welcher Verfassung sie ist“. An der Hand ihrer Mama betrat die neue Schülerin am nächsten Tag die Klasse. Die Kinder umringten und begrüßten sie auf Ukrainisch und drückten ihr kleine Geschenke in die Hand. „Sie hatte ob der Begrüßung vor Rührung fast Tränen in den Augen“, sagt Eick.

Die Mutter der Kleinen spricht Deutsch und übersetzte anfangs. Eine ehemalige Kollegin von Eick sowie eine Mutter, die Ukrainerin ist, haben sich des Kindes angenommen und üben mit ihm dreimal in der Woche Deutsch und Mathematik. „Sie hat eine andere Art zu rechnen, kann aber gut mithalten.“ Weil sie in der Ukraine ein bisschen Englisch gelernt hat, kennt sie bereits die lateinischen Buchstaben. Die Pädagogin: „Sie versucht wirklich mitzuarbeiten und hat eine gute Motivation.“

Auch die Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried ermöglichte gleich am Anfang einem ukrainischen Kind den Unterrichtsbesuch. „Der Bub hat sich erfreulich gut eingelebt, er geht anscheinend wirklich gerne in die Schule“, sagt Rektorin Elke Goymann auf Nachfrage. In seiner Klasse sind zwei russische Kinder, die ihn unterstützen. In der Klasse wurde thematisiert, dass „es da kontroverse Einstellungen gibt“, sagt sie mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, „und dass wir hier in Frieden miteinander leben und einander helfen.“

Wie in Icking bekommt der Bub extra Unterricht. „Er ist an ein anderes Kind gekoppelt, das aus Osteuropa kommt und auch noch kein Deutsch kann“, berichtet die Schulleiterin. Ansonsten ist der Junge im Unterricht dabei und macht das mit, was er kann. Wie alle anderen Kinder mit mangelnden Deutsch-Kenntnissen verfügt er Goymann zufolge über eigene Lernmaterialien, beispielsweise ein Leih-Tablet mit Sprachlern-Apps. „Das kann er machen, während der andere Unterricht läuft. Wir haben ja viele Kinder, die keine oder mangelnde Deutsch-Kenntnisse haben“, sagt die Pädagogin mit Blick auf den hohen Anteil an Migrationskindern an ihrer Schule.

Die Rektorin geht davon aus, dass in den nächsten Wochen noch mehr Flüchtlingskinder an ihre Schule kommen. Darauf will man vorbereitet sein. „Es ist noch nicht zu 100 Prozent sicher, aber wir werden wahrscheinlich eine Willkommens-Gruppe einrichten“, kündigt Goymann an. Eine Lehrerin und eine FSJ-Kraft (Freiwilliges Soziales Jahr) – zufälligerweise aus der Ukraine – werden die ukrainischen Mädchen und Buben an den Schultagen für mehrere Stunden betreuen und sie vor allem in den Fächern Deutsch und Mathematik unterrichten. „Sie werden die Kinder einfach auffangen, mit ihnen auf den Spielplatz und ihn die Bücherei gehen, mal mit ihnen kochen.“

Je nachdem, wie es für jedes einzelne Kind passt, sollen sie schrittweise in die Regelklassen integriert werden. Goymann: „Oft fangen wir mit zwei Stunden an. Sport kann dabei eine Brücke sein, um die Kinder nicht zu überfordern.“

