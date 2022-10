Gustavo Gusto: Tiefkühlpizzahersteller eröffnet zweite Produktion - was das für Geretsried bedeutet

Von: Susanne Weiß

In Geretsried stellt Gustavo-Gusto die beliebte Tiefkühlpizza her. Jetzt eröffnet ein zweites Werk © Archiv

Gustavo Gusto produziert nun auch in Thüringen. Die Eröffnung des neuen Werks stand schon lange fest. „Wir wachsen, wachsen, wachsen“, sagt der Geschäftsführer.

Geretsried – Der Geretsrieder Tiefkühlpizzahersteller Gustavo Gusto hat kürzlich ein zweites Produktionswerk eröffnet. Es liegt in Artern an der Unstrut in Thüringen. Damit soll die Expansion in Deutschland und Europa deutlich vorangetrieben werden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir wachsen, wachsen, wachsen“, so Geschäftsführer und Gründer Christoph Schramm.

Gustavo Gusto: Tiefkühlpizzahersteller eröffnet zweites Werk - was das für Geretsried bedeutet

Im Werk an der Geretsrieder Böhmerwaldstraße werden weiterhin Tiefkühlpizzen hergestellt. „Geretsried ist und bleibt unser Stammsitz“, betont Schramm. Auch hier habe es Investitionen gegeben, ein siebenstelliger Betrag in Maschinen und Anlagen sowie ein sechsstelliger Betrag in Büros, von denen das Unternehmen auch welche in Münsing und Wolfratshausen unterhält. Zur Optimierung der Lagerung und Logistik sei außerdem die sogenannte Schmidt-Halle gegenüber der Produktion in Geretsried angemietet worden.

Gustavo Gusto stieß an Grenzen: 430 Mitarbeiter im Unternehmen

Dennoch sei Gustavo Gusto regelmäßig an die Produktionsgrenze gekommen. Mit einem Standort im Süden und einem in der Mitte Deutschlands sieht sich das Unternehmen nun gut aufgestellt. Bundesweit beschäftigt es eigenen Angaben zufolge derzeit 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz lag vergangenes Jahr bei 73 Millionen Euro. Gustavo Gusto beliefert Märkte in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden. Neben Pizza wird Eis vertrieben. Demnächst soll eine neue Produktreihe auf den Markt kommen, kündigt das Unternehmen an. Um welche es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Angefangen hat das Unternehmen 2014 als Start-up an der Spreestraße, damals unter dem Firmennamen Franco Fresco. 2018 zog es auf das ehemalige Gelände der Großmetzgerei Sieber an der Böhmerwaldstraße, dem heutigen Stammsitz.

Neues Werk von Tiefkühlpizzahersteller eröffnet in Thüringen: Geretsried wurde zu klein

Auch in Thüringen nutzt der Lebensmittelproduzent ein bestehendes Betriebsgebäude. Anfang 2021 kaufte er ein ehemaliges Fertigungswerk des Tiefkühl-Backwarenherstellers Aryzta, der unter anderem die Fastfood-Kette Subway beliefert. „Das ehemalige Werk von Aryzta entspricht genau den von uns gestellten hohen Anforderungen für die Herstellung unserer Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen“, erklärte Schramm damals.

Eine Produktionserweiterung in Geretsried habe sich aufgrund der vorhandenen Fläche und der begrenzten Möglichkeiten der Infrastruktur nicht verwirklichen lassen. Eigentlich sollte der Aus- und Umbau der bestehenden Halle in Thüringen Anfang dieses Jahres fertiggestellt sein, zog sich nun aber länger hin. Zum Kaufpreis und der Investitionssumme machte das Unternehmen keine Angaben.